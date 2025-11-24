- Категория
Нефть дешевеет из-за новостей о мирном плане США: какими будут цены на украинских АЗС
После огласки информации, что США передали Украине мирный план и ожидают ее согласования до 27 ноября, мировые цены на нефть снизились. В то же время, европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".
Трейдеры ожидают, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет стимулировать увеличение экспорта последней сырой нефти. По данным министерства энергетики США, в 2024 году РФ была вторым в мире производителем сырой нефти. Также рынок достаточно скептически отреагировал на американские санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", вступивших в силу 21 ноября.
По состоянию на вечер пятницы 21 ноября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,82 за баррель или на 1,29% до $62,56 за баррель, а декабрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $0,5 за баррель. В течение недели нефть обеих марок упала в цене примерно на 3%.
На котировки также давило укрепление доллара, достигшего шестимесячного максимума по отношению к другим валютам. Это делает нефть, которая торгуется за доллары менее доступной для покупателей во всем мире. Также несколько должностных лиц ФРС США (выполняющая в США функцию Центрального банка) сделали заявления о том, что ключевая ставка пока будет оставаться неизменной. Снижение ключевой ставки могло бы стимулировать экономическую активность в США и увеличить спрос на нефть.
Сети АЗС готовятся "Черной пятнице"
По данным консалтинговой компании "Нафторынок", оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти, хотя и несколько подешевели во второй половине недели. По состоянию на вечер пятницы 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена дизтоплива в стране выросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л. В то же время, по сравнению со средой 19 ноября цена снизилась на 44 коп./л.
Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 21 ноября по сравнению с предыдущим днем снизились на $28,60/т до $709,40/т. На валютном рынке курс гривны изменился неравномерно: доллар по данным НБУ подорожал на 5 коп. до 42,15 грн., тогда как евро снизилось на 28 коп. до 48,52 грн. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.
Бензин в опте на прошлой неделе тоже вырос. По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 53 коп./л до 50,34 грн/л. По сравнению с 19 ноября цена выросла на 11 коп./л.
Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне в четверг, 20 ноября, снизились на 1,5-3,2%. В портах северо-западной Европы котировки снизились на $24/т, до $713-729/т, а в Средиземноморье - на $11-12/т, до $702-720/т.
На АЗС дизель тоже дорожал. Только за 20-21 ноября средняя цена дизтоплива выросла на 11 коп./л. Цены на стелах поднимали "БРСМ-Нефть", Avantage7, Chipo, Prime, Motto, Neftek и другие локальные операторы. В то время как цены на бензин оставались почти неизменными.
По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя цена дизтоплива на АЗС выросла на 91 коп./л до 58,92 грн/л, а средняя цена бензина А-95 выросла на 3 коп./л до 59,1 грн/л.
По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина на этой неделе не следует ожидать существенных изменений на стелах АЗС. Сети будут готовиться к "Черной пятнице", в рамках которой они будут предлагать клиентам щедрые скидки. В прошлом году скидки на бензин и дизтопливо могли составлять 5-7 грн/л от цены потолка.
По его словам, поскольку основным источником нефтепродуктов для Украины является ЕС, восходящий тренд на европейском рынке отразится и на украинском рынке.
Рынок газа ожидает увеличения активности зерносушилок накануне зимы
По данным "Нафторинка", на прошлой неделе оптовые цены на пропан-бутан умеренно выросли. По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 19 ноября, цена LPG доставкой по Украине выросла на 449 грн/т до 5 204 грн/т. Рост цен охватил большинство регионов и было обусловлено, что крупный трейдер "Полтава Газтрейд" поднял прайс на 450-1 050 грн/т (в зависимости от области).
Средняя оптовая цена газа самовывозом выросла на 150 грн/т, достигнув 54 974 грн/т. Рост цен наблюдался в Западных и некоторых Центральных регионах.
19 ноября на торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 115 т сжиженного газа внутренней добычи реализовали за 56 300 грн/т, что на 400 грн/т дешевле, чем на предыдущих торгах 17 ноября. Тенденция к понижению продолжилась 20 ноября, когда 76 т было продано на 100 грн/т дешевле. В то же время уже 21 ноября цена 38 т выросла, составив 56 500 грн/т (с НДС).
На АЗС газ на прошлой неделе тоже подорожал. По состоянию на вечер пятницу 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя цена пропан-бутана на украинских АЗС выросла на 20 коп./л до 34,45 грн/л.
Сети ОККО, WOG и UPG повысили цену LPG на 1 грн/л до 3 грн/л. Также прирост произошел в AMIC, "БРСМ-Нафта", Chipo и др.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, рынок сейчас на этой неделе ожидает увеличения активности зерносушилок, что поддержит потребление газа. Но уже в начале декабря этот тренд пойдет на убыль, и рынок станет профицитным. На этой неделе оптовые цены остановят расти, а розница имеет потенциал к росту еще на 20-30 коп./л. В то же время Учитывая, что сети готовятся к черной пятнице, есть большая вероятность, что цены на этой неделе будут оставаться неизменными.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|61,99
|36,99
|WOG
|61,99
|61,99
|36,98
|Socar
|61,99
|61,99
|36,98
|Motto
|58,49
|57,99
|33,49
|БРСМ-Нафта
|54,99
|54,99
|33,49
Данные: приложения сетей АЗС.