Нефть дешевеет из-за новостей о мирном плане США: какими будут цены на украинских АЗС

После огласки информации, что США передали Украине мирный план и ожидают ее согласования до 27 ноября, мировые цены на нефть снизились. В то же время, европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".

Трейдеры ожидают, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет стимулировать увеличение экспорта последней сырой нефти. По данным министерства энергетики США, в 2024 году РФ была вторым в мире производителем сырой нефти. Также рынок достаточно скептически отреагировал на американские санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", вступивших в силу 21 ноября.

По состоянию на вечер пятницы 21 ноября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,82 за баррель или на 1,29% до $62,56 за баррель, а декабрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $0,5 за баррель. В течение недели нефть обеих марок упала в цене примерно на 3%.

На котировки также давило укрепление доллара, достигшего шестимесячного максимума по отношению к другим валютам. Это делает нефть, которая торгуется за доллары менее доступной для покупателей во всем мире. Также несколько должностных лиц ФРС США (выполняющая в США функцию Центрального банка) сделали заявления о том, что ключевая ставка пока будет оставаться неизменной. Снижение ключевой ставки могло бы стимулировать экономическую активность в США и увеличить спрос на нефть.

Сети АЗС готовятся "Черной пятнице"

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти, хотя и несколько подешевели во второй половине недели. По состоянию на вечер пятницы 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена дизтоплива в стране выросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л. В то же время, по сравнению со средой 19 ноября цена снизилась на 44 коп./л.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 21 ноября по сравнению с предыдущим днем снизились на $28,60/т до $709,40/т. На валютном рынке курс гривны изменился неравномерно: доллар по данным НБУ подорожал на 5 коп. до 42,15 грн., тогда как евро снизилось на 28 коп. до 48,52 грн. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже вырос. По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 53 коп./л до 50,34 грн/л. По сравнению с 19 ноября цена выросла на 11 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне в четверг, 20 ноября, снизились на 1,5-3,2%. В портах северо-западной Европы котировки снизились на $24/т, до $713-729/т, а в Средиземноморье - на $11-12/т, до $702-720/т.

На АЗС дизель тоже дорожал. Только за 20-21 ноября средняя цена дизтоплива выросла на 11 коп./л. Цены на стелах поднимали "БРСМ-Нефть", Avantage7, Chipo, Prime, Motto, Neftek и другие локальные операторы. В то время как цены на бензин оставались почти неизменными. По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя цена дизтоплива на АЗС выросла на 91 коп./л до 58,92 грн/л, а средняя цена бензина А-95 выросла на 3 коп./л до 59,1 грн/л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина на этой неделе не следует ожидать существенных изменений на стелах АЗС . Сети будут готовиться к "Черной пятнице", в рамках которой они будут предлагать клиентам щедрые скидки. В прошлом году скидки на бензин и дизтопливо могли составлять 5-7 грн/л от цены потолка.

После "Черной пятницы", мы ждем, что восходящий тренд на топливном рынке продолжится. Санкции против "Лукойла" и "Роснефти" вступили в силу в пятницу, а страны ЕС пока не успели диверсифицировать поставки нефти. Так что котировки еще будут расти Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, поскольку основным источником нефтепродуктов для Украины является ЕС, восходящий тренд на европейском рынке отразится и на украинском рынке.

Рынок газа ожидает увеличения активности зерносушилок накануне зимы

По данным "Нафторинка", на прошлой неделе оптовые цены на пропан-бутан умеренно выросли. По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 19 ноября, цена LPG доставкой по Украине выросла на 449 грн/т до 5 204 грн/т. Рост цен охватил большинство регионов и было обусловлено, что крупный трейдер "Полтава Газтрейд" поднял прайс на 450-1 050 грн/т (в зависимости от области).

Средняя оптовая цена газа самовывозом выросла на 150 грн/т, достигнув 54 974 грн/т. Рост цен наблюдался в Западных и некоторых Центральных регионах.

19 ноября на торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 115 т сжиженного газа внутренней добычи реализовали за 56 300 грн/т, что на 400 грн/т дешевле, чем на предыдущих торгах 17 ноября. Тенденция к понижению продолжилась 20 ноября, когда 76 т было продано на 100 грн/т дешевле. В то же время уже 21 ноября цена 38 т выросла, составив 56 500 грн/т (с НДС).

На АЗС газ на прошлой неделе тоже подорожал. По состоянию на вечер пятницу 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя цена пропан-бутана на украинских АЗС выросла на 20 коп./л до 34,45 грн/л. Сети ОККО, WOG и UPG повысили цену LPG на 1 грн/л до 3 грн/л. Также прирост произошел в AMIC, "БРСМ-Нафта", Chipo и др.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, рынок сейчас на этой неделе ожидает увеличения активности зерносушилок, что поддержит потребление газа. Но уже в начале декабря этот тренд пойдет на убыль, и рынок станет профицитным. На этой неделе оптовые цены остановят расти, а розница имеет потенциал к росту еще на 20-30 коп./л. В то же время Учитывая, что сети готовятся к черной пятнице, есть большая вероятность, что цены на этой неделе будут оставаться неизменными.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 36,99 WOG 61,99 61,99 36,98 Socar 61,99 61,99 36,98 Motto 58,49 57,99 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 33,49

Данные: приложения сетей АЗС.