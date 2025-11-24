Urals обвалився: Індії пропонують російську нафту з рекордним дисконтом - Bloomberg

Флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки. Причиною різкого падіння вартості стали санкції США проти ключових російських виробників – "Роснефти" та "Лукойлу", які фактично зірвали налагоджену після 2022 року схему торгівлі між Москвою та Нью-Делі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, ціна на Urals для індійських НПЗ знизилася до мінус 7 доларів за барель з урахуванням доставки.

Йдеться про партії, які будуть відвантажені у грудні та прибудуть до Індії у січні. Це найглибша знижка з моменту вторгнення Росії в Україну, відколи Індія стала одним з головних покупців російської дешевої нафти.

Після запровадження нових американських санкцій тиждень тому більшість індійських НПЗ відмовилися розміщувати нові замовлення, оскільки логістика та розрахунки фактично стали заблокованими. Санкції США доповнили вже чинні обмеження проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу", істотно звужуючи коло постачальників, з якими індійські державні та приватні компанії можуть безпечно працювати.

Однак в останні дні ситуація почала змінюватися. Зниження ціни на Urals зробило російську нафту знову привабливою – деякі індійські переробники готові закуповувати сировину у постачальників, які не входять до санкційних списків.

Водночас за даними співрозмовників, лише близько 20% доступних партій походять від компаній, які не під санкціями, що суттєво обмежує можливості для закупівель.

До введення обмежень знижка на Urals становила близько 3 доларів за барель, тобто була вдвічі чи навіть утричі меншою. Після санкцій індійські НПЗ різко збільшили закупівлі нафти з альтернативних регіонів – насамперед із Близького Сходу, що тимчасово зменшило залежність від російських поставок.

Суміш Urals зазвичай відвантажується з портів західної Росії, і саме цей маршрут був ключовим для побудованої за останні три роки логістики. Тепер же ринок опинився у стані переформатування: Росія вимушена пропонувати рекордні знижки, а індійські нафтопереробники – балансувати між вигодою та ризиками вторинних санкцій.

Зауважимо, що китайські нафтопереробні заводи відмовляються від російських поставок після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".