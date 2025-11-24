Ціни на нафту знизилися на тлі новин про мирний план США

У понеділок, 24 листопада, нафта подешевшала після падіння приблизно на 3% минулого тижня. Інвестори вважають, що якщо Україна та Росія домовляться про мир, санкції можуть бути послаблені. Це дозволить РФ продати більше нафти, що збільшить пропозицію на світовому ринку та знизить ціни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3 центи (0,05%), досягнувши позначки 62,53 долара за барель. Ціна на West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 7 центів (0,12%), до 57,99 долара за барель. Обидва еталонні показники досягли найнижчих значень з 21 жовтня.

Як пише Reuters, зусилля, спрямовані на укладення угоди, значно переважили короткострокові зриви, спричинені санкціями США, які набули чинності у п'ятницю, проти державної компанії "Роснефть" та приватної фірми "Лукойл".

Через санкції в морі залишилося майже 48 мільйонів барелів російської нафти.

Трамп встановив крайній термін для укладення мирної угоди – четвер, попри те, що європейські лідери вимагають її доопрацювання. У разі укладення, угода може призвести до скасування санкцій, які обмежують експорт російської нафти.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2024 році Росія була другим за величиною виробником сирої нафти у світі після Сполучених Штатів.

Додатковим чинником, що впливає на інвесторів, є невизначеність щодо зниження процентних ставок у США.

Якими будуть ціни на українських АЗС

Водночас європейський ринок все ще шукає альтернативу російській сировині. Це сприяє зростанню цін на пальне в Україні. Проте, українські мережі АЗС навряд чи підійматимуть ціни на стелах напередодні "Чорної п'ятниці".

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили рости, хоча й дещо здешевшали в другій половині тижня. Станом на вечір п'ятниці 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна дизпалива в країні зросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.

Бензин в гурті на минулому тижні також виріс. Станом на 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 53 коп./л до 50,34 грн/л. Порівняно з 19 листопада ціна зросла на 11 коп./л.

Нагадаємо, Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших країн Європи намагається до 27 листопада переписати запропонований США мирний план, який адміністрація президента Дональда Трампа назвала таким, що вимагає негайного погодження.