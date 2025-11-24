Цены на нефть снизились на фоне новостей о мирном плане США

В понедельник, 24 ноября, нефть подешевела после падения примерно на 3% на прошлой неделе. Инвесторы считают, что если Украина и Россия договорятся о мире, санкции могут быть ослаблены. Это позволит РФ продать больше нефти, что увеличит предложение на мировом рынке и снизит цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3 цента (0,05%), достигнув отметки 62,53 доллара за баррель. Цена на West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 7 центов (0,12%), до 57,99 доллара за баррель. Оба эталонных показателя достигли самых низких значений с 21 октября.

Как пишет Reuters, усилия, направленные на заключение соглашения, значительно перевесили краткосрочные срывы, вызванные санкциями США, вступившими в силу в пятницу, против государственной компании "Роснефть" и частной фирмы "ЛУКойл".

Из-за санкций в море осталось почти 48 миллионов баррелей российской нефти.

Трамп установил крайний срок для заключения мирного соглашения – четверг, несмотря на то, что европейские лидеры требуют его доработки. В случае заключения соглашение может привести к отмене санкций, ограничивающих экспорт российской нефти.

По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году Россия была вторым по величине производителем сырой нефти в мире после Соединенных Штатов.

Дополнительным фактором, влияющим на инвесторов, является неопределенность снижения процентных ставок в США.

Какими будут цены на украинских АЗС

В то же время, европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти, хотя и несколько подешевели во второй половине недели. По состоянию на вечер пятницы 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена дизтоплива в стране выросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.

Бензин в группе на прошлой неделе тоже вырос. По состоянию на 21 ноября, по сравнению с 14 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 53 коп./л до 50,34 грн/л. По сравнению с 19 ноября цена выросла на 11 коп./л.

Напомним, Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других стран Европы пытается до 27 ноября переписать предложенный США мирный план, который администрация президента Дональда Трампа назвала требующим немедленного согласования.