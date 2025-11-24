Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Наличный курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Литва остановила транзит нефтепродуктов "Лукойла" в Калининград.

лукойл
Литва прекращает транзит российской нефти в Калининград из-за санкций США / Shutterstock

Литовская железная дорога (LTG) с 21 ноября остановила транзит из России в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании "Лукойла" и связанных с ней фирм.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает пресс-служба LTG.

Отмечается, что компания, кроме пакетов санкций ООН и ЕС, придерживается санкционного режима США и Великобритании во время управления бизнес-рисками.

"С 21 ноября не будем осуществлять перевозки, в которых транспортная цепь включает "ЛУКойл" и связанные с ним компании, находящиеся под санкциями США и Великобритании", - подчеркнули в LTG.

В компании отметили, что с 31 октября никаких новых заявок на транзит грузов от "Лукойла" или "Роснефти" не было одобрено.

"Компании группы LTG ответственно соблюдают требования литовского и европейского законодательства по применению санкций, обеспечивают контроль санкций, внедрение ограничительных мер в своей сфере деятельности", - подчеркнули в LTG.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции   против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует   продать свои активы   за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Автор:
Светлана Манько