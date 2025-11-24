Литва остановила транзит нефтепродуктов "Лукойла" в Калининград.

Литовская железная дорога (LTG) с 21 ноября остановила транзит из России в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании "Лукойла" и связанных с ней фирм.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба LTG.

Отмечается, что компания, кроме пакетов санкций ООН и ЕС, придерживается санкционного режима США и Великобритании во время управления бизнес-рисками.

"С 21 ноября не будем осуществлять перевозки, в которых транспортная цепь включает "ЛУКойл" и связанные с ним компании, находящиеся под санкциями США и Великобритании", - подчеркнули в LTG.

В компании отметили, что с 31 октября никаких новых заявок на транзит грузов от "Лукойла" или "Роснефти" не было одобрено.

"Компании группы LTG ответственно соблюдают требования литовского и европейского законодательства по применению санкций, обеспечивают контроль санкций, внедрение ограничительных мер в своей сфере деятельности", - подчеркнули в LTG.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".