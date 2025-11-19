Финские заправки "Лукойла" закроются из-за санкций США: что известно

Финский оператор автозаправочных станций Teboil, принадлежащий российскому нефтяному гиганту "Лукойл", прекратят свою деятельность. Основная причина – исчерпание запасов топлива на фоне жестких санкций США, введенных против материнской компании из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Заправочные станции, составляющие примерно пятую часть всего топливного рынка Финляндии, будут закрываться поэтапно.

"Заправочные станции будут закрываться поэтапно, как только запасы топлива будут распроданы", – говорится в заявлении Teboil.

Санкции как катализатор закрытия

Соединенные Штаты в прошлом месяце ввели санкции против "Лукойла" из-за его связи с финансированием военной агрессии Москвы. Это создало значительные проблемы для его дочерних компаний в мире, в частности, для финской Teboil.

Управление финансового надзора Финляндии также призвало местные банки и другие учреждения быть "осторожными в сотрудничестве" с "Лукойлом" и его структурами. Фактически невозможность финансовых операций и проблемы с пополнением запасов привела к кризису топлива.

Продажа активов и удел Teboil

Сеть Teboil, насчитывающая 430 заправочных станций в Финляндии (это около 20% рынка), ожидает, что она будет продана. Teboil заявила, что российская группа "Лукойл" работает над продажей своих иностранных активов.

Администрация Трампа в прошлую пятницу дала официальное разрешение потенциальным покупателям вести переговоры с российской компанией по поводу покупки ее "нероссийских активов", открывающей путь к переходу сети в другие руки. Однако к завершению сделки Teboil вынуждена постепенно сворачивать работу.

Реакция украинского рынка

Несмотря на общие колебания на мировых рынках, ключевым фактором, ныне определяющим ценовую динамику на украинском топливном рынке, стали американские санкции против российских гигантов - "Лукойлу" и "Роснефти". Опрошенные изданием Delo.ua эксперты прогнозируют, что эта внешняя политика будет оказывать непосредственное влияние на стоимость дизельного горючего и автогаза в Украине.

Напомним, американский нефтяной гигант Chevron рассматривает возможность приобретения части глобальных активов российской компании "ЛУКойл", стоимость которых оценивается по меньшей мере в 20 миллиардов долларов.