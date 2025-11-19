Фінські заправки "Лукойлу" закриються через санкції США: що відомо

Фінський оператор автозаправних станцій Teboil, який належить російському нафтовому гіганту "Лукойл" припинять свою діяльність. Основна причина – вичерпання запасів палива на тлі жорстких санкцій США, запроваджених проти материнської компанії через війну в Україні.

Повідомляє Delo.ua з посилання на публікацію Reuters.

Заправні станції, що становлять приблизно п’яту частину всього паливного ринку Фінляндії, закриватимуться поетапно.

"Заправні станції закриватимуться поетапно, як тільки запаси палива будуть розпродані", – йдеться у заяві Teboil.

Санкції як каталізатор закриття

Сполучені Штати минулого місяця запровадили санкції проти "Лукойлу" через його зв'язок із фінансуванням військової агресії Москви. Це створило значні проблеми для його дочірніх компаній у світі, зокрема для фінської Teboil.

Управління фінансового нагляду Фінляндії також закликало місцеві банки та інші установи бути "обережними у співпраці" з "Лукойлом" та його структурами. Фактично, неможливість фінансових операцій та проблеми із поповненням запасів призвела до кризи палива.

Продаж активів та доля Teboil

Мережа Teboil, яка налічує 430 заправних станцій у Фінляндії (це близько 20% ринку), очікує, що її буде продано. Teboil заявила, що російська група "Лукойл" працює над продажем своїх іноземних активів.

Адміністрація Трампа минулої п'ятниці дала офіційний дозвіл потенційним покупцям вести переговори з російською компанією щодо купівлі її "неросійських активів", що відкриває шлях до переходу мережі в інші руки. Однак до завершення угоди Teboil змушена поступово згортати роботу.

Реакція українського ринку

Попри загальні коливання на світових ринках, ключовим фактором, що нині визначає цінову динаміку на українському паливному ринку, стали американські санкції проти російських гігантів – "Лукойлу" та "Роснєфті". Опитані виданням Delo.ua експерти прогнозують, що ця зовнішня політика матиме безпосередній вплив на вартість дизельного пального та автогазу в Україні.

Нагадаємо, американський нафтовий гігант Chevron розглядає можливість придбання частини глобальних активів російської компанії "Лукойл", вартість яких оцінюється щонайменше у 20 мільярдів доларів.