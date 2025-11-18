Chevron вивчає можливість купівлі активів "Лукойлу" вартістю щонайменше 20 мільярдів доларів

Американський нафтовий гігант Chevron розглядає можливість придбання частини глобальних активів російської компанії "Лукойл". Міністерство фінансів США надало потенційним покупцям офіційний дозвіл на ведення переговорів щодо іноземного портфеля "Лукойлу", вартість якого оцінюється щонайменше у 20 мільярдів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Chevron приєднується до низки фірм, включаючи приватного інвестгіганта Carlyle, у боротьбі за цей великий портфель. Запровадження санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснефти" у жовтні є частиною зусиль адміністрації президента Трампа, спрямованих на стимулювання мирних переговорів з Україною.

Згідно з інсайдерською інформацією, Chevron вивчає можливість купівлі не всього портфеля, а лише тих активів "Лукойлу", де їхні інтереси перетинаються. Раніше про інтерес Chevron публічно не повідомлялося.

"Лукойл" видобуває близько 2% світової нафти. Його міжнародні активи, видобуток яких становить 0,5% світового обсягу та які оцінюються у близько 22 мільярдів доларів (дані 2024 року), включають:

три нафтопереробні заводи (НПЗ) у Європі;

частки у великих нафтових родовищах у Казахстані (зокрема, Карачаганак і Тенгіз, де також є Chevron/Exxon Mobil), Узбекистані, Іраку (Західна Курна 2), Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії (OML-140, де оперує Chevron);

сотні роздрібних АЗС по всьому світу (включно із Фінською мережею Teboil).

Уряд Іраку, де "Лукойл" є оператором проєкту "Західна Курна 2", вже обговорює звернення до Мінфіну США щодо можливого шестимісячного скасування санкцій, щоб дати компанії більше часу для продажу своєї частки.

Удари українських дронів по НПЗ Росії

Варто зауважити, що через удари українських дронів по НПЗ експорт нафтопродуктів із Росії морем у вересні зменшився на 17,1% у порівнянні з серпнем — до 7,58 мільйона тонн. У серпні та вересні кілька великих російських НПЗ зазнали атак українських безпілотників, зокрема: "Кірішинафтооргсинтез" компанії "Сургутнафтогаз", Волгоградський НПЗ компанії "Лукойл" та група самарських заводів "Роснєфті".

Атаки українських дронів по російських НПЗ стримуватимуть обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа продовжила термін дії санкційних винятків для низки операцій "Лукойл", активізувавши контакти з іноземними урядами та потенційними покупцями активів російської нафтової компанії за кордоном.