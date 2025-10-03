НПЗ Chevron у США зупинив виробництво авіаційного палива через масштабну пожежу

Нафтопереробний завод Ель-Сегундо (El Segundo) компанії Chevron у Каліфорнії, потужністю 285 000 барелів на день, був майже повністю зупинений 3 жовтня. Причиною стала масштабна пожежа на установці з виробництва реактивного палива, що спричинило порушення постачання на енергетичному ринку штату.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

НПЗ Ель-Сегундо є другим за величиною нафтопереробним заводом у Каліфорнії та другим за величиною заводом Chevron у США. Цей об'єкт є критично важливим, оскільки постачає п'яту частину всього палива для автомобілів та 40% авіаційного керосину, що споживається в південній Каліфорнії.

Вогонь спалахнув на установці Isomax 7, яка відповідає за перетворення мазуту середньої дистиляції на реактивне паливо, після чого стався вибух. За словами речниці Chevron, Еллісон Кук, пожежа спалахнула пізно ввечері у четвер. Постраждалих немає, полум'я було локалізовано, але окремі осередки продовжували горіти ще й у п'ятницю.

Були зупинені реформатор та установка флюїд-каталітичного крекінгу, що призвело до втрати понад 100 000 барелів бензину на добу.

Загальна ємність НПЗ становить 12,5 мільйона барелів, які зберігаються у приблизно у 150 великих резервуарах.

Трейдери на західному узбережжі зазначили, що станом на сьогодні вплив на ціни на бензин був незначним, оскільки ринок оцінював масштаби пошкоджень. Ф'ючерси на бензин у США зросли приблизно на 0,3% до $1,86 за галон, а ціни на сиру нафту — приблизно на 1%.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли на 1% у п’ятницю після чотирьох послідовних сесій падіння через пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів на західному узбережжі США.