Нафта зростає на тлі пожежі на великому нафтопереробному заводі

Ціни на нафту зросли на 1% у п’ятницю після чотирьох послідовних сесій падіння через пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів на західному узбережжі США. Незважаючи на це, нафтові ф’ючерси залишаються на шляху до найсильнішого тижневого зниження з кінця червня.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 61 цент, або 1%, до 64,73 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 62 центи, або 1%, до 61,10 долара за барель. Це підвищення стало реакцією на пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів Chevron у Ел-Сегундо на західному узбережжі США, яка охопила лише одну ділянку заводу потужністю 290 000 барелів на добу, що переважно виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо.

Попри це зростання, ціни на нафту за тиждень залишилися під тиском, знизившись на 7,6% для Brent та на 7% для WTI. Таке падіння обумовлене побоюваннями ринку щодо можливого подальшого збільшення видобутку ОПЕК+, навіть на тлі надлишку пропозиції. Джерела Reuters повідомляють, що ОПЕК+ може підвищити видобуток на 500 000 барелів на добу в листопаді, що втричі перевищує приріст за жовтень, оскільки Саудівська Аравія прагне повернути частку ринку.

Аналітик IG Тоні Сікамор зазначає, що таке збільшення поставок може знову знизити ціни на нафту до рівня підтримки близько 58 доларів за барель і потенційно протестувати мінімальні показники цього року на рівні приблизно 55 доларів. Додатково, уповільнення роботи світових нафтопереробних заводів через технічне обслуговування та сезонне зниження попиту прискорюють нарощування запасів нафти в США та інших країнах.

Управління енергетичної інформації США повідомило, що минулого тижня запаси сирої нафти, бензину та дистилятів зросли через зниження активності на переробних потужностях та слабкий попит. Аналітики JPMorgan відзначають, що вересень став поворотним моментом, і ринок нафти прямує до значного профіциту в четвертому кварталі 2025 року та наступного року.

На тлі цих тенденцій міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про намір посилити тиск на Росію, зосередившись на компаніях, які продовжують збільшувати закупівлі російської нафти.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна продовжить закупівлі російської нафти. Така заява пролунала після його розмови із президентом США Дональдом Трампом, який закликав Будапешт відмовитися від російського палива.