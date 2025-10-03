Нефть растет на фоне пожара на крупном нефтеперерабатывающем заводе

Цены на нефть выросли на 1% в пятницу после четырех последовательных сессий падения из-за пожара на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на западном побережье США. Несмотря на это, нефтяные фьючерсы остаются на пути к сильнейшему недельному понижению с конца июня.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 61 цент, или 1%, до 64,73 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 62 цента, или 1%, до 61,10 доллара за баррель. Это повышение стало реакцией на пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Chevron в Эл-Сегундо на западном побережье США, охватившему лишь один участок завода мощностью 290 000 баррелей в сутки, преимущественно производящий бензин, дизельное и авиационное топливо.

Несмотря на рост, цены на нефть за неделю остались под давлением, снизившись на 7,6% для Brent и на 7% для WTI. Такое падение обусловлено опасениями рынка относительно возможного дальнейшего увеличения добычи ОПЕК+, даже на фоне избытка предложения. Источники Reuters сообщают, что ОПЕК может повысить добычу на 500 000 баррелей в сутки в ноябре, что втрое превышает прирост за октябрь, поскольку Саудовская Аравия стремится вернуть долю рынка.

Аналитик IG Тони Сикамор отмечает, что такое увеличение поставок может снова снизить цены на нефть до уровня поддержки около 58 долларов за баррель и потенциально протестировать минимальные показатели в этом году на уровне примерно 55 долларов. Дополнительно, замедление работы мировых нефтеперерабатывающих заводов из-за технического обслуживания и сезонного снижения спроса ускоряет наращивание запасов нефти в США и других странах.

Управление энергетической информации США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов выросли из-за снижения активности на перерабатывающих мощностях и слабого спроса. Аналитики JPMorgan отмечают, что сентябрь стал поворотным моментом, и рынок нефти идет к значительному профициту в четвертом квартале 2025 года и следующего года.

На фоне этих тенденций министры финансов стран "Большой семерки" заявили о намерении усилить давление на Россию, сосредоточившись на компаниях, продолжающих увеличивать закупки российской нефти.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна продолжит закупки российской нефти. Такое заявление прозвучало после его разговора с президентом США Дональдом Трампом, призвавшим Будапешт отказаться от российского топлива.