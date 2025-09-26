Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Орбан отказал Трампу: Венгрия продолжит покупать российскую нефть и газ

Виктор Орбан
Виктор Орбан. Фото: facebook.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна продолжит закупки российской нефти. Такое заявление прозвучало после его разговора с президентом США Дональдом Трампом, призвавшим Будапешт отказаться от российского топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщае Bloomberg.

Отмечается, что 25 сентября Дональд Трамп провел разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которого обсуждались вопросы поставок энергоносителей в страны Центральной Европы.

Орбан объяснил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти, ведь это немедленно приведет к падению экономического производства страны на 4%.

По словам венгерского премьер-министра, это "разрушит экономику" страны.

"Нам не нужно принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко говорить о наших интересах и слушать друг друга как друзья, а затем каждый будет делать так, как хочет", - заявил Орбан после разговора с Трампом.

Он добавил, что венгерское правительство будет руководствоваться собственными интересами по закупкам энергии и не обязано принимать указания администрации США по этому вопросу.

Bloomberg отмечает, что у венгерского премьер-министра тесные связи как с Трампом, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от закупки нефти у России, даже если об этом попросит лично президент США Дональд Трамп.

Он объяснил это тем, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому государство не перестанет покупать российскую нефть.

Призывы Трампа

Американский президент неоднократно призывал европейские страны прекратить покупать энергоресурсы у России и повторил свое требование с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, Дональд Трамп выражал уверенность, что мог бы повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот перестал покупать российскую нефть . "Он мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое чувство, что если бы я это сделал, он мог бы перестать. И я думаю, что я так и сделаю", - сказал Трамп.

Автор:
Светлана Манько