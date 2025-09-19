ЕС под давлением Трампа ускорит отказ от российского сжиженного газа — СМИ

Европейский Союз намерен ускорить свой постепенный отказ от российского сжиженного природного газа на фоне призывов американского президента Дональда Трампа ограничить покупку энергоносителей у России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В новом пакете санкций отказ от российского СПГ

По данным источников агентства, Европейская комиссия рассматривает возможность включения в свой новый пакет санкций положения о постепенном прекращении импорта всего российского СПГ до конца 2027 года.

ЕС также рассматривает вариант продвижения отказа от импорта российского газа путем внесения поправки в так называемый план RePowerEU, чтобы прекратить зависимость от энергоносителей из Москвы. Инициатива предусматривает ускоренный переход на альтернативные источники и развитие собственной энергетической инфраструктуры.

Администрация Трампа призвала Европу ускорить сокращение импорта российского топлива и оказывала давление на союзников, чтобы те ввели тарифы до 100% на Индию и Китай за покупку российской нефти.

Как пишет Bloomberg, многие страны ЕС не желают вводить тарифы для этих двух государств, потому в блоке сосредотачиваются на российском СПГ.

Но включение обязательства по СПГ в санкционный пакет ЕС требует единодушной поддержки всех стран блока, тогда как предложения в рамках плана RePowerEU нуждаются только в поддержке большинства.

Закупка российского газа в Европе резко сократилась после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако поставки по трубопроводу через Турцию и поставки сжиженного природного газа все еще составляют почти 19% от общего объема импорта ЕС в 2024 году.

Словакия и Венгрия уже заявили, что планируют противостоять давлению Трампа с требованием сократить импорт российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.

Среди стран ЕС, которые до сих пор покупают российский газ, кроме Венгрии и Словакии, еще Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания, получающие сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель. до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да, планируется запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям. расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.