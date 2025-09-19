Запланована подія 2

ЕС под давлением Трампа ускорит отказ от российского сжиженного газа — СМИ

спг, импорт
ЕС может ускорить отказ от российского СПГ

Европейский Союз намерен ускорить свой постепенный отказ от российского сжиженного природного газа на фоне призывов американского президента Дональда Трампа ограничить покупку энергоносителей у России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В новом пакете санкций отказ от российского СПГ

По данным источников агентства, Европейская комиссия рассматривает возможность включения в свой новый пакет санкций положения о постепенном прекращении импорта всего российского СПГ до конца 2027 года.

ЕС также рассматривает вариант продвижения отказа от импорта российского газа путем внесения поправки в так называемый план RePowerEU, чтобы прекратить зависимость от энергоносителей из Москвы. Инициатива предусматривает ускоренный переход на альтернативные источники и развитие собственной энергетической инфраструктуры.

Администрация Трампа призвала Европу ускорить сокращение импорта российского топлива и оказывала давление на союзников, чтобы те ввели тарифы до 100% на Индию и Китай за покупку российской нефти.

Как пишет Bloomberg, многие страны ЕС не желают вводить тарифы для этих двух государств, потому в блоке сосредотачиваются на российском СПГ.

Но включение обязательства по СПГ в санкционный пакет ЕС требует единодушной поддержки всех стран блока, тогда как предложения в рамках плана RePowerEU нуждаются только в поддержке большинства.

Закупка российского газа в Европе резко сократилась после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако поставки по трубопроводу через Турцию и поставки сжиженного природного газа все еще составляют почти 19% от общего объема импорта ЕС в 2024 году.

Словакия и Венгрия уже заявили, что планируют противостоять давлению Трампа с требованием сократить импорт российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.

Среди стран ЕС, которые до сих пор покупают российский газ, кроме Венгрии и Словакии, еще Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания, получающие сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель.   до 2027 года   избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

  Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да,   планируется запрет на новые сделки   по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям.   расторгнуть действующие газовые контракты с Россией   до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Автор:
Светлана Манько