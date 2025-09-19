ЄС під тиском Трампа прискорить відмову від російського скрапленого газу – ЗМІ

Європейський Союз планує прискорити свою поступову відмову від російського скрапленого природного газу на тлі закликів американського президента Дональда Трампа обмежити купівлю енергоносіїв у Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

У новому пакеті санкцій відмова від російського СПГ

За даними джерел агенства, Європейська комісія розглядає можливість включення до свого нового пакета санкцій положення про поступове припинення імпорту всього російського СПГ до кінця 2027 року.

ЄС також розглядає варіант просування відмови від імпорту російського газу шляхом внесення поправки до так званого плану RePowerEU, щоб припинити залежність від енергоносіїв із Москви. Ініціатива передбачає прискорений перехід на альтернативні джерела постачання та розвиток власної енергетичної інфраструктури.

Адміністрація Трампа закликала Європу пришвидшити скорочення імпорту російського палива та чинила тиск на союзників, щоб ті запровадили тарифи до 100% на Індію та Китай за купівлю російської нафти.

Як пише Bloomberg, багато країн ЄС не бажають запроваджувати тарифи для цих двох держав, тому в блоці зосереджуються на російському СПГ.

Але включення зобов'язання щодо СПГ до санкційного пакета ЄС вимагає одностайної підтримки всіх країн блоку, тоді як пропозиції в межах плану RePowerEU потребують лише підтримки більшості.

Закупівля російського газу в Європі різко скоротилася після початку повномасштабного вторгнення в Україну, однак постачання трубопроводом через Туреччину та постачання скрапленого природного газу все ще становлять майже 19% від загального обсягу імпорту ЄС у 2024 році.

Словаччина та Угорщина вже заявили, що планують протистояти тиску Трампа з вимогою скоротити імпорт російської нафти та газу, доки Європейський Союз не знайде достатніх альтернативних джерел постачання.

Серед країн ЄС, які досі купують російський газ крім Угорщини та Словаччини, ще Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія, які отримують скраплений газ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Європейська комісія оприлюднила детальну "дорожню карту", яка передбачає конкретні заходи для досягнення цієї мети.

Так, планується заборона на нові угоди щодо імпорту російського газу та спотових контрактів. Про це повідомили джерела, ознайомлені з питанням, агентству Reuters.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.