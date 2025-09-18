Угорщина та Словаччина протистоятимуть тиску Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу

Словаччина та Угорщина планують протистояти тиску Дональда Трампа з вимогою скоротити імпорт російської нафти та газу, доки Європейський Союз не знайде достатніх альтернативних джерел постачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що міністр економіки Словаччини Дениса Сакова наголосила, що перш ніж брати на себе зобов'язання щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, "необхідно створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів".

Сакова підкреслила, що позицію Словаччини вона чітко озвучила під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня. Вона зазначила, що представник адміністрації Трампа "висловив розуміння", визнавши при цьому, що США повинні активізувати енергетичні проєкти в ЄС.

Своєю чергою міністр уряду Угорщини Гергей Гуляш підтвердив, що його країна буде відхиляти ініціативи ЄС, які "загрожують безпеці поставок енергоносіїв".

«Коли це прямо суперечить інтересам Угорщини, наприклад, у питаннях закупівель енергоносіїв, ми накладемо вето», — заявив Гуляш.

Словаччина імпортує близько третини своєї нафти з неросійських джерел по трубопроводу «Адрія» і уклала ряд контрактів із західними постачальниками газу. Проте чиновники з оточення прем'єра Роберта Фіцо, який підтримує зв'язки з Кремлем і відвідує Москву, вважають російські поставки стратегічно важливими.

Натомість Угорщина нещодавно уклала угоду з Shell на 2 мільярди кубометрів газу, які будуть поставлені протягом десяти років, починаючи з 2026 року. Поставки надходитимуть до Угорщини через чеські та німецькі газопроводи.

Серед країн ЄС, які досі купують російський газ крім Угорщини та Словаччини, ще Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія, які отримують скраплений газ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий ввести нові санкції проти Росії, але європейці повинні посилити власні та відмовитися від російської нафти та газу.