Угорщина підпише довгостроковий контракт на закупівлю природного газу з західними країнами

Угорщина диверсифікує постачання енергоносіїв і підпише довгостроковий контракт на закупівлю природного газу з країнами Заходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він констатує, що природний газ буде важливим джерелом енергопостачання Угорщини в довгостроковій перспективі.

"Чим більше газу ми зможемо отримати, чим більше буде маршрутів, тим безпечніше", - зауважує угорський дипломат.

За його словами, сьогодні, 9 вересня, Угорщина підпише черговий довгостроковий договір на закупівлю природного газу із західними країнами.

"Це буде наш найдовший договір на закупівлю природного газу. Угорщина завжди докладала серйозних зусиль у напрямку диверсифікації, чим більше газу купимо на більшій кількості маршрутів, тим краще", - наголосив Сіярто.

При цьому він не уточнює, чи відмовиться Угорщина після нового контракту від російського газу.

Раніше Сіярто заявив, що його держава та Словаччина виступатимуть проти відмови Європейського Союзу від російських енергоресурсів.

Також Угорщина планувала збільшити обсяги закупівлі російського газу і підписала меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром". Блакитне паливо постачається через "Турецький потік".

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Серед країн, які досі купують російський газ, Угорщина та Словаччина. Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують скраплений газ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Європейська комісія оприлюднила детальну "дорожню карту", яка передбачає конкретні заходи для досягнення цієї мети.

Так, планується заборона на нові угоди щодо імпорту російського газу та спотових контрактів. Про це повідомили джерела, ознайомлені з питанням, агентству Reuters.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.