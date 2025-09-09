Венгрия подпишет долгосрочный контракт на закупку природного газа с западными странами

Венгрия диверсифицирует поставки энергоносителей и подпишет долгосрочный контракт на закупку природного газа со странами Запада.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Он констатирует, что природный газ станет важным источником энергоснабжения Венгрии в долгосрочной перспективе.

"Чем больше газа мы сможем получить, чем больше будет маршрутов, тем безопаснее", – отмечает венгерский дипломат.

По его словам, сегодня, 9 сентября, Венгрия подпишет очередной долгосрочный договор по закупке природного газа с западными странами.

"Это будет наш самый длинный договор на закупку природного газа. Венгрия всегда прилагала серьезные усилия в направлении диверсификации, чем больше газа купим на большем количестве маршрутов, тем лучше", - подчеркнул Сиярто.

При этом он не уточняет, откажется ли Венгрия после нового контракта от российского газа.

Ранее Сиярто заявил, что государство и Словакия будут выступать против отказа Европейского Союза от российских энергоресурсов.

Также Венгрия планировала увеличить объемы закупки российского газа и подписала меморандум с российской газодобывающей корпорацией "Газпром". Голубое топливо поставляется через "Турецкий поток".

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель. до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Среди стран, до сих пор покупающих российский газ, Венгрия и Словакия. Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да, планируется запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям. расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.