Нефтепровод "Дружба" возобновил работу после удара ВСУ: Венгрия и Словакия снова импортируют российскую нефть

28 августа возобновились поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" после перебоев, вызванных украинской атакой на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает венгерская нефтяная компания MOL и министр экономики Словакии Дениса Сакова, передает Reuters.

Венгрия и Словакия снова начали получать российскую нефть.

"Я надеюсь, что сделки будут оставаться стабильными, и больше не будет нападений на энергетическую инфраструктуру", – сказала Сакова.

Компания MOL, эксплуатирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, заявила, что нефть прибыла в обе страны, но не предоставила никаких подробностей.

Словакия и Венгрия продолжают покрывать большую часть своих потребностей в нефти из России, несмотря на усилия Европейского Союза по диверсификации поставок российских энергоносителей.

Нефтепровод возобновит работу в тестовом режиме

Как заявлял глава МИД Венгрии Петер Сиярто, поставки нефти в направлении Венгрии возобновятся в меньшем объеме в тестовом режиме.

Дипломат назвал повреждения нефтепровода настолько значительными, что для возобновления его работы потребовалось несколько дней.

"Мы с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным обсудили ситуацию по телефону. Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновятся поставки нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", - написал Сиярто.

Он уточнил, что у Венгрии хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв не привлекался.

Также глава венгерского МИД посетовал, что некоторые местные политики и СМИ оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод". Сиярто недоволен и тем, что Еврокомиссия лишь заявляет, что "риска по безопасности поставок нет".

"Мы также призываем Украину дальше не атаковать нефтепровод, направленный в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны", - резюмировал дипломат.

Удары дронов по нефтепроводу

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот удар возмутительный и неприемлемый, обвинив Брюссель и Киев в попытке втянуть его страну в войну. Также он пригрозил украинскому руководству, напомнив, что из Венгрии поступает электроэнергия в Украину.

19 августа Сиярто благодарил Павла Сорокина, заместителя министра энергетики России, за скорую ликвидацию повреждений, вызванных атакой, и выразил надежду, что Украина больше не будет совершать нападения на трубопровод, отметив, что эта война — не война Венгрии.

Европейская комиссия заявила, что удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.

22 августа украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", что в Брянской области России. Станция транспортирует нефть для двух нефтепроводов, один из которых – "Дружба".

После ударов по нефтепроводу "Дружба" Словакия предупредила, что Украина рискует недополучить большой объем словацкого дизеля.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, использующий для работы российскую нефть, является крупным поставщиком нефтепродуктов для Украины и обеспечивает 10% ее ежемесячного потребления.