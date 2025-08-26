Станут ли последние удары концом "Дружбы"?

В ночь на 20 августа украинские беспилотники в очередной раз ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, являющейся критическим звеном в системе экспорта российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Именно после этой станции "Дружба" разделяется на свою Северную (Беларусь-Польша-Германия) и Южную (Украина-Венгрия, Словакия, Чехия) ветки. В результате ударов Вооруженных Сил Украины поставки российской нефти по "Дружбе" остановились.

Это уже третья остановка нефтепровода "Дружба" с начала месяца, свидетельствующая о готовности украинских военных останавливать транзит нефти из РФ в Европу, несмотря на отсутствие такой четкой воли со стороны политической власти и отрицание венгерских и словацких чиновников. Смогут ли удары привести к окончательной остановке "Дружбы", которая более полувека является политическим инструментом сначала советских, а позже российских властей?

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в 1950-х годах, когда началась разработка проекта поставок российской нефти в страны социалистического блока Европы. "Дружба" должна была стать крупнейшим нефтепроводом в мире того времени и, несмотря на сопротивление США, была запущена в 1960-х годах, демонстрируя энергетическую гегемонию СССР в странах Восточной Европы.

После распада Союза "Дружба" оставалась ключевым маршрутом для российской нефти, которая шла в Европу уже через независимые Украину и Беларусь. О важности нефтепровода свидетельствует тот факт, что даже четвертый год полномасштабной войны Украина продолжает транзит российской нефти.

С началом российского вторжения в Украину в 2022 году большинство европейских стран стремились отказаться от российских энергоносителей. Германия и Польша отказались от российской нефти по Северной ветке "Дружбы", а уже в марте 2025 г. к ним присоединилась и Чехия, получавшая российскую нефть через Украину. Фактически, единственными потребителями российской нефти остались Венгрия и Словакия, не имеющие реальных намерений отказываться от дешевого российского сырья.

Действующий транзитный контракт истекает только в начале 2030 года, а к тому времени, по словам бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина не может остановить поставки российской нефти, поскольку нарушит договор о сотрудничестве с ЕС. Более того, венгерские и словацкие чиновники неоднократно угрожали Украине блокированием новых пакетов европейских санкций и остановкой поставок электроэнергии и газа в Украину в случае, если Украина перекроет нефтяную трубу. Насколько реальны угрозы восточноевропейских политиков судить сложно, но Украина не решилась остановить транзит политически.

Однако нашлось другое решение — Вооруженные Силы Украины, которые только в августе 2025 года трижды останавливали транзит, несмотря на угрозы Орбана или Фицо. Дважды была атакована нефтеперекачивающая станция "Унеча" в Брянской области, а один раз — станция "Никольское" в Тамбовской области, в 400 км от линии фронта.

Реакция Европы на августовские события была сдержанна. Брюссель официально выразил обеспокоенность стабильностью энергоснабжения, однако воздержался от критики Украины. Россия, напротив, сразу заявила о "террористических атаках", стремясь использовать инцидент для информационной кампании против Киева. Венгрия и Словакия выступили с более жесткими заявлениями, подчеркнув, что атаки угрожают их энергетической безопасности.

Что немаловажно, Украина официально признает эти удары. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в ответ на критику венгерского коллеги Петера Сиярто посоветовал ему "обратиться к своим друзьям в Москве", которая начала эту войну.

Последние повреждения станции "Унеча" похоже серьезны, поскольку по сообщению Reuters возобновление поставок российской нефти может занять до 5 дней, что станет самой длинной остановкой поставок с началом полномасштабной войны. Более того, не исключено, что после восстановления удары могут повториться.

Удары по "Дружбе" выполняют несколько заданий одновременно. Они демонстрируют возможности Украины действовать в глубине территории агрессора, создают финансовые и логистические проблемы для России, а также задают перед европейскими странами вопросы об ответственности за финансирование войны и заставляют их искать новые маршруты поставок энергоносителей, которые уже доступны этим странам.

Похоже, Украина впервые с начала вторжения готова к остановке транзита российской нефти, что приносило Украине около $ 250 млн, в то время как России в разы больше. $ 6 млрд в 2024 году. Станут августовские удары концом для "Дружбы" будет понятно в ближайшие месяцы, однако уже сейчас Украина посылает четкий сигнал — финансирующие войну нефтегазовые объекты РФ будут под ударом пока будет продолжаться война.