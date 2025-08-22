Украинские военные снова ударили по нефтепроводу "Дружба": горит станция в Брянской области (ВИДЕО)

Украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", расположенную в Брянской области России. Станция транспортирует нефть для двух нефтепроводов, один из которых – "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр").

Он рассказал, что станцию атаковали бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Также "Мадьяр" анонсировал дальнейшие визиты в объекты российской нефтепереработки.

"Путешествие Птиц СБС болезненными НПЗ продолжается", - написал Бровди.

Нефтеперекачивающая станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба", принадлежащей российской компании "Транснефтепродукт".

В Венгрии возмутились из-за очередной атаки

Венгрия снова объявила о прекращении поставок нефти из РФ через нефтепровод "Дружба" после украинской атаки, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сиярто.

Глава венгерской дипломатии в очередной раз назвал это "нападением на энергетическую безопасность нашей страны" и "попыткой втянуть" Будапешт в войну.

"Это не удастся! Мы и дальше всеми силами поддерживаем усилия, направленные на достижение мира, и будем защищать национальные интересы!" – заявил Сиярто.

Удары дронов по нефтепроводу

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот удар возмутительный и неприемлемый, обвинив Брюссель и Киев в попытке втянуть его страну в войну. Также он пригрозил украинскому руководству, напомнив, что из Венгрии поступает электроэнергия в Украину.

19 августа Сиярто благодарил Павла Сорокина, заместителя министра энергетики России, за скорую ликвидацию повреждений, вызванных атакой и выразил надежду, что Украина больше не будет совершать нападений на трубопровод, отметив, что эта война — не война Венгрии.

Европейская комиссия заявила, что удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "ЛУКойл" нефтепроводом "Дружба" в Венгрию восстановилось по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии.