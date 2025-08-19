В Еврокомиссии прокомментировали остановку транзита нефти по "Дружбе"

Европейская комиссия заявила, что недавний удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ева Грнчижрова на брифинге в Брюсселе, пишет "Укринформ".

"У нас нет четкой информации о том, кто атаковал интерконнектор. Однако мы подчеркиваем важность поддержания энергетической безопасности. Мы поддерживаем связь с венгерскими и словацкими властями, и важно, что приостановка (поставка нефти в Венгрию и Словакию - ред.) не влияет на безопасность поставок, которая всегда является приоритетом", - заявила она.

Остановка работы после удара ВСУ

Как сообщили в Генштабе ВСУ, перекачка российской нефти по трубопроводу "Дружба" полностью остановилась после украинского удара в ночь на 18 августа. Украинские силы нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России, которая является ключевым объектом инфраструктуры трубопровода.

Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, что повлекло за собой остановку поставок нефти в Венгрию. В украинском МИДе ответили: именно Россия начала войну и отказывается ее прекратить, а Венгрия, несмотря на предупреждение, сохранила зависимость от Москвы, заявил министр Андрей Сибига.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

Напомним, с 20 декабря 2024 года потоки российской и казахской нефти по трубопроводу "Дружба" прекратились из-за технических проблем на насосной станции Унеча, расположенной в Брянской области России, недалеко от границы с Беларусью.