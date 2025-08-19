У Єврокомісії прокоментували зупинку транзиту нафти по "Дружбі"

Європейська комісія заявила, що нещодавній удар по російській інфраструктурі, який зупинив транзит нафти нафтопроводом “Дружба”, не несе загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила речниця Єврокомісії Єва Грнчіжрова на брифінгу в Брюсселі, пише "Укрінформ".

"У нас немає чіткої інформації про те, хто атакував інтерконектор. Однак ми наголошуємо на важливості підтримки енергетичної безпеки. Ми підтримуємо зв'язок з угорською та словацькою владою, і важливо, що призупинення (поставок нафти до Угорщини і Словаччини - ред.) не впливає на безпеку поставок, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії", - заявила вона .

Зупинка роботи після удару ЗСУ

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, перекачування російської нафти трубопроводом "Дружба" повністю зупинилося після українського удару в ніч на 18 серпня. Українські сили завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області Росії, яка є ключовим об'єктом інфраструктури трубопроводу.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини. В українському МЗС відповіли: саме Росія розпочала війну і відмовляється її припинити, а Угорщина, попри попередження, зберегла залежність від Москви, заявив міністр Андрій Сибіга.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

Нагадаємо, з 20 грудня 2024 року потоки російської і казахської нафти трубопроводом "Дружба" припинилися через технічні проблеми на насосній станції Унеча, розташованій у Брянській області Росії, неподалік від кордону з Білоруссю.