Технічні несправності на "Дружбі": російська нафта не надходить до ЄС

З 20 грудня потоки російської та казахської нафти трубопроводом "Дружба" припинилися через технічні проблеми на насосній станції Унеча, розташованій у Брянській області Росії, неподалік від кордону з Білоруссю.

Про це пише агентство Reuters.

Ця зупинка вплинула на постачання нафти до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини, повідомили чотири джерела, обізнані з ситуацією.

Джерела зазначають, що технічні несправності виявлено на станції Унеча. Проблема може бути вирішена протягом кількох днів, однак деякі джерела припускають, що транспортування може залишатися заблокованим до кінця місяця.

Постачання російської та казахської нафти через "Дружбу" тимчасово припинилися, тоді як завантаження танкерів у російських портах – Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську – триває без змін. У Білорусі також підтвердили збій: компанія "Белнафтохім" заявила, що нафтопереробні заводи наразі працюють із використанням резервних запасів.

Трубопровід "Дружба", один із найбільших у світі, здатний транспортувати до 2 мільйонів барелів нафти на добу. Він залишається ключовим маршрутом для постачання російської нафти в Європу, попри санкції та скорочення залежності ЄС від російських енергоресурсів.

Перед зупинкою через цей трубопровід транспортували близько 300 тисяч барелів на добу.

Поки що причини технічних несправностей залишаються невідомими. У Казахстані спростували чутки, що це може бути пов’язано з українською атакою на об'єкти в Брянській області, яка відбулася 11 грудня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.