Україна готова обговорювати продовження транзиту газу, але є умова - Шмигаль

Угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо.

Україна готова до транзиту будь-якого газу, окрім російського

Очільник українського уряду наголосив, що пріоритетом України є гарантована енергетична безпека для всієї Європи і зокрема безперебійне забезпечення природним газом у зимовий період.

Шмигаль нагадав, що на рівні всього Євросоюзу та у співпраці з країнами ЄС зроблено за минулі роки доволі багато, щоб забезпечити надійне постачання газу й унеможливити використання будь-якого виду енергії як зброї, що протягом десятиліть було звичайною практикою для Росії у відносинах з країнами-сусідами та Євросоюзом.

"Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - зауважив Шмигаль.

Він вкотре підкреслив, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена. Прем'єр-міністр переконаний, що санкційний тиск проти російського енергосектору варто продовжувати, це один з ключових елементів примусу Росії до реального миру.

Фіцо хоче зберегти транзит російського газу до Словаччини через Україну

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його держава проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту, пише Reuters.

Наразі Словаччина має довгостроковий контракт із російським "Газпромом". і прагне зберегти постачання газу.

"Вже у найближчі дні, включно з різдвяними святами, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних переговорів на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня", - заявив Фіцо.

Словацький премʼєр додав, що прагне зберегти поставки газу зі сходу з метою уникнути сплати більших транзитних зборів за газ.

"Ми не бачимо причин платити за газ більше, ніж це необхідно з геополітичних причин. Я вірю, що навіть якщо відбудеться короткострокове відключення поставок зі сходу, ми знайдемо спільне рішення для багатьох країн Європейського Союзу, і ми підтримуємо транзит газу через територію Словаччини, а також транзит газу через територію України", - заявив він.

Водночас міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова уточнила, що в переговорах братимуть участь Україна, Європейська комісія та держави ЄС.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Крім того, Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.