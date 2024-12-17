Украина готова обсуждать продление транзита газа, но есть условие - Шмыгаль

Соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо.

Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского

Глава украинского правительства подчеркнул, что приоритетом Украины является гарантированная энергетическая безопасность для всей Европы и, в частности, бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период.

Шмыгаль напомнил, что на уровне всего Евросоюза и в сотрудничестве со странами ЕС сделано за прошлые годы достаточно много, чтобы обеспечить надежную поставку газа и сделать невозможным использование любого вида энергии как оружия, что на протяжении десятилетий было обычной практикой для России в отношениях со странами- соседями и Евросоюзом.

"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится в Украину по транзиту любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности," как всего ЕС, так и каждой европейской нации", — заметил Шмыгаль.

Он в очередной раз подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено. Премьер-министр убежден, что санкционное давление против российского энергосектора следует продолжать, это один из ключевых элементов принуждения России к реальному миру.

Фицо хочет сохранить транзит российского газа в Словакию через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его государство проведет серию переговоров с тем, чтобы обеспечить поставки газа РФ через Украину по окончании действующего транзитного контракта, пишет Reuters.

В настоящее время Словакия имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом" и стремится сохранить поставки газа.

"Уже в ближайшие дни, включая рождественские праздники, вы можете стать свидетелями чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе", — заявил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что стремится сохранить поставки газа с востока с целью избежать уплаты больших транзитных сборов за газ.

"Мы не видим причин платить за газ больше, чем это необходимо по геополитическим причинам. Я верю, что даже если произойдет краткосрочное отключение поставок с востока, мы найдем совместное решение для многих стран Европейского Союза, и мы поддерживаем транзит газа через территорию Словакии, а также транзит газа через территорию Украины", – сообщил он.

В то же время министр экономики Словакии Дениса Сакова уточнила, что в переговорах примут участие Украина, Европейская комиссия и государства ЕС.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. последующие годы.

Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" также ожидает остановки транзита.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, следующего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС будет идти российский газ.