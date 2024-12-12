Австрийская компания досрочно расторгла контракт с российским "Газпромом"

Австрийская энергетическая компания OMV заявила о разрыве долгосрочного договора на поставку природного газа с российским "Газпромом", прекратившим поставки голубого топлива в Австрию 16 ноября.

Об этом речь на сайте OMV.

Отмечается, что компания расторгла договор из-за фундаментальных нарушений контрактных обязательств со стороны "Газпрома".

Соглашение между австрийской OMV и российским "Газпромом" заключалось в 2006 году и имело срок действия до 20240 года. Согласно ей, OMV получала примерно 7400 МВт-ч в час, что соответствует примерно 5 ТВт-ч в месяц, на австрийско-словацкой границе. Впрочем, все поставки прекратились 16 ноября.

"Ключевым приоритетом OMV является всегда быть надежным поставщиком для наших клиентов на всех рынках и во всех странах, где мы работаем. Полностью осознавая эту глубокую ответственность, мы постоянно внедряем нашу стратегию диверсификации источников поставок газа и дополнительных трубопроводных мощностей. Благодаря успешным усилиям нашей группы. по газовым вопросам в течение последних трех лет, ОМВ имеет все возможности использовать наш диверсифицированный портфель альтернативных источников газа, гарантируя надежность поставок для наших клиентов", – подчеркнул председатель правления и главный исполнительный директор OMV Альфред Штерн.

Напомним, "Газпром" 16 ноября прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская компания угрожала конфисковать часть газа российской государственной компании в качестве компенсации за арбитраж, который она выиграла по контрактному спору.

Несмотря на то, что Австрия имеет длительные и глубокие энергетические связи с Россией, венская компания Wien Energie GmbH, снабжающая энергией двух миллионов жителей Вены и окрестностей, объявила, что со следующего года больше не будет использовать российский природный газ.

Тем временем Венгрия планирует увеличить объемы закупки российского газа и подписала меморандум с российской газодобывающей корпорацией "Газпром".

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину. Тем временем в Министерстве энергетики Украины также ожидают остановку транзита .

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продолжать.