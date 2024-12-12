Австрійська компанія достроково розірвала контракт з російським "Газпромом"

Австрійська енергетична компанія OMV заявила про розрив довгострокового договору на постачання природного газу з російським "Газпромом", який припинив поставки блакитного палива до Австрії 16 листопада.

Про це йдеться на сайті OMV.

Зазначається, що компанія розірвала договір через фундаментальні порушення контрактних зобов'язань з боку "Газпрому".

Угода між австрійською OMV і російським "Газпромом" укладалась 2006 року і мала термін дії до 20240 року. Згідно з нею, OMV отримувала приблизно 7400 МВт-год на годину, що відповідає приблизно 5 ТВт-год на місяць, на австрійсько-словацькому кордоні. Втім, усі поставки припинилися 16 листопада.

"Ключовим пріоритетом OMV є завжди бути надійним постачальником для наших клієнтів на всіх ринках і в усіх країнах, де ми працюємо. Повністю усвідомлюючи цю глибоку відповідальність, ми постійно впроваджуємо нашу стратегію диверсифікації джерел постачання газу та додаткових трубопровідних потужностей. Завдяки успішним зусиллям нашої робочої групи з газових питань протягом останніх трьох років, ОМВ має всі можливості використовувати наш диверсифікований портфель альтернативних джерел газу, гарантуючи надійність поставок для наших клієнтів", - підкреслив голова правління та головний виконавчий директор OMV Альфред Штерн.

Нагадаємо, "Газпром" 16 листопада припинив поставки газу до Австрії після того, як австрійська компанія погрожувала конфіскувати частину газу російської державної компанії як компенсацію за арбітраж, який вона виграла щодо контрактного спору.

Попри те, що Австрія має тривалі та глибокі енергетичні зв'язки з Росією, віденська компанія Wien Energie GmbH, що постачає енергію для двох мільйонів мешканців Відня та околиць, оголосила, що з наступного року більше не використовуватиме російський природний газ.

Натомість Угорщина планує збільшити обсяги закупівлі російського газу і підписала меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром".

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Додамо, Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.