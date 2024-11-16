Росія зупиняє постачання газу до Австрії: у чому причина

Російський "Газпром" з 16 листопада мав зупинити постачання газу до Австрії. Як передає "Інтерфакс-Україна", напередодні австрійська нафтогазова компанія OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) повідомила, що отримала від "Газпрому" повідомлення про зупинення постачання з 6:00 суботи за місцевим часом (7:00 за Києвом).

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У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ситуацію, заявивши, що "відключаючи Австрію від газу, Росія знову використовує енергію як зброю".

"Однак австрійський уряд, безсумнівно, забезпечить енергетичну безпеку і відкине шантаж. Епоха Європи, що покладається на російський газ, закінчилася. Час повністю припинити енергетичний заробіток Росії та фінансування війни", — написав він у соцмережі X.

Раніше, 13 листопада OMV повідомила про отримання рішення арбітражу Міжнародної торгової палати щодо нерегулярних поставок газу "Газпром експортом" до Німеччини, які зрештою припинилися у вересні 2022 року.

Розгляд справи її дочірня компанія OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) ініціювала в січні 2023 року. У результаті їй було присуджено відшкодування збитків у сумі 230 мільйонів євро плюс відсотки та витрати.

Зазначалося, що OGMT робить необхідні подальші кроки для негайного виконання арбітражного рішення та збирається зарахувати свої вимоги в рамках чинного контракту на постачання російського газу до Австрії.

"Очікується, що може статися погіршення договірних відносин за австрійським контрактом поставки OGMT з "Газпром експортом", включаючи можливу зупинку постачання газу. У такому разі можуть виникнути невеликі єдиноразові втрати від хеджування, але вони будуть явно перевішені позитивними ефектами від стягнутих збитків", - наголошувала при цьому австрійська компанія.

Зазначимо, що "Газпром" здійснював подачу газу для транзиту через територію України та через газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області – на території, яку зараз контролюють українські війська. Станом на 15 листопада прокачування здійснювалося в обсязі 42,4 мільйона кубометрів на добу.

У свою чергу, австрійський канцлер Карл Нехаммер заявив напередодні, що сталося те, до чого влада його країни готувалась з моменту початку війни в Україні, додавши, що Австрія нікому не дозволить себе шантажувати, зокрема Росії.

Глава уряду при цьому зазначив, що газові сховища країни заповнені на 93%, що відповідає річному споживанню, і пообіцяв, що "в жодній квартирі не стане холодно" через ситуацію, що склалася.