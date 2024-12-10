Прекращение транзита российского газа через Украину: в Приднестровье ввели режим чрезвычайного экономического положения

Так называемый лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа по территории Украины.

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Об этом сообщает NewsMaker.

Согласно указу Красносельского режим чрезвычайного экономического положения будет введен на 30 дней. На момент действия ЧП все предприятия в регионе должны "рационально использовать газ и другие энергоресурсы".

Также вводится запрет на экспорт энергоресурсов и устанавливается ограничение на осуществление отдельных видов финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и услуг.

Теперь документ должен утвердить парламент непризнанной республики. Депутаты рассмотрят этот вопрос на заседании 11 декабря.

Приднестровье признано Парламентской ассамблеей Совета Европы как территория Молдовы, которая оккупирована Россией.

После начала войны в Украине Молдова отказалась от российского газа, покупая исключительно голубое топливо на европейском рынке. Но "Газпром" продолжает поставлять газ в Приднестровье, обеспечивающее Молдову большей частью электроэнергии. Контракт на электроэнергию с Молдовой является самым большим источником дохода для Приднестровья.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Напомним, что Украина не планирует продлевать соглашение по транзиту российского газа в Европу, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Ранее СМИ сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" готовится к прекращению транзита газа через Украину. Тем временем в Министерстве энергетики Украины также ожидают остановки транзита.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, следующего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.