Технические неисправности на "Дружбе": российская нефть не поступает в ЕС

С 20 декабря потоки российской и казахской нефти по трубопроводу "Дружба" прекратились из-за технических проблем на насосной станции Унеча, расположенной в Брянской области России, недалеко от границы с Беларусью.

Об этом пишет агентство Reuters.

Эта остановка повлияла на поставки нефти в Венгрию, Словакию, Чехию и Германию, сообщили четыре источника, осведомленных о ситуации.

Источники отмечают, что технические неисправности обнаружены на станции Унеча. Проблема может быть решена в течение нескольких дней, однако некоторые источники предполагают, что транспортировка может оставаться заблокированной до конца месяца.

Поставки российской и казахской нефти из-за "Дружбы" временно прекратились, в то время как загрузка танкеров в российских портах – Новороссийске, Усть-Луге и Приморске – продолжается без изменений. В Беларуси также подтвердили сбой: компания "Белнефтехим" заявила, что нефтеперерабатывающие заводы сейчас работают с использованием резервных запасов.

Трубопровод "Дружба", один из самых больших в мире, способен транспортировать до 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Он остается ключевым маршрутом для поставок российской нефти в Европу, несмотря на санкции и сокращение зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

Перед остановкой через этот трубопровод транспортировали около 300 тысяч баррелей в сутки.

Пока причины технических неисправностей остаются неизвестными. В Казахстане опровергли слухи, что это может быть связано с украинской атакой на объекты в Брянской области, состоявшейся 11 декабря.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения о ассоциацию с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.