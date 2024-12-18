"Не дамо трубопроводу пересохнути". Фіцо вигадав, як продовжити транзит російського газу через Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав європейських союзників знайти спосіб зберегти транзит російського газу через Україну після закінчення угоди Києва з "Газпромом" в кінці року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фіцо знайшов рішення

За словами Фіцо, транзит російського газу через Україну може продовжитися, якщо його назвуть "чимось іншим". Він вважає, що Київ зацікавлений у збереженні транзиту, хоча український уряд і відхилив можливе продовження контракту з російським "Газпромом".

"Це буде не російський, це буде якийсь інший газ. Ми просто дозволимо цьому трубопроводу пересохнути? Заради чого? Тому що вам не подобаються росіяни? Гаразд, мені вони подобаються", - сказав прем'єр Словаччини.

Фіцо зазначив, що Словаччина заробляє до півмільярда євро на рік на транзитних зборах.

Крім Словаччини, продовжити угоду на транзит газу через Україну, яка закінчується 1 січня 2025 року, закликають компанії Італії, Австрії та Угорщини.

Політики висувають ідеї, щоб зберегти постачання, зокрема за допомогою посередників.

"У нас є рішення, щоб Україна не транзитувала російський газ, а натомість це був газ, який належить комусь іншому», — сказав Фіцо, не уточнюючи деталей.

Він додав, що загальний обсяг транзиту газу через Україну міг би залишитися на рівні близько 14-15 млрд кубометрів на рік. Цей обсяг включає газ, який надходить до Австрії та Чехії. Тому Фіцо 19 грудня зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн , щоб обговорити свої пропозиції щодо продовження транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Крім того, Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.