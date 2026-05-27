Не выполнили условия: миссия МВФ приехала в Украину, но следующий транш под вопросом

27 мая начинает работу в Киеве миссия Международного валютного фонда, которая оценит выполнение Украиной требований для выделения очередного транша. Все предыдущие миссии были успешными, но это может стать неприятным исключением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Зачем приехали

Нардеп пояснил, что команда МВФ оценивает прогресс Украины и проводит серию встреч и переговоров с разными стейкхолдерами в Украине.

Обычно такой визит проходит за месяц до заседания совета директоров МВФ и очередного выделения транша. Для Украины он намечен на конец июня.

Железняк уточнил, что по результатам такой работы должно быть три вещи.

предварительная договоренность, как двигаться дальше;

оценка выполнения предыдущей программы;

черновик о главных договоренностях относительно новых маяков и изменении ряда параметров старых.

Чего ждать

"Все остальные миссии заканчивались рекомендацией выделить транш. Эта может стать неприятным исключением, так как на данный момент (а время уже прошло до конца марта 2026 г.) у нас есть куча проваленных маяков", - отметил нардеп.

Он напомнил, что 26 мая Верховная Рада не поддержала ключевые поправки к законопроекту №12360, предусматривавшему отмену налоговых льгот на международные посылки до 150 евро, чего требует от Украины МВФ.

"Ещё не принято налогообложение электронных платформ, есть проблемы с Энергоатомом, есть разрыв финансирования из-за того, что и маяки по Всемирному банку и ЕС завалены…. Короче, по аллегории студентов, на эту «сессию» власть приходит не то что плохо подготовленной, а как после громкой вечеринки и где-то с обещанием за все. выучить и даже получить автомат", - написал Железняк.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.