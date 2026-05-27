"Кнут и пряник" Food banking: какие операции освобождают от НДС и за что будут штрафовать ритейл

В Украине ритейл и производители смогут передавать непроданные продукты на благотворительность без начисления НДС, однако за умышленное уничтожение пригодной пищи или фальсификацию данных будут предусмотрены штрафы.

В блиц-интервью Delo.ua председатель правления благотворительной организации "БФ "Украинская Федерация Банков Продовольствия" Дмитрий Шкрабатовский впервые подробно объяснил, как будут работать налоговые льготы и система ответственности в рамках будущей модели food banking в Украине.

Как будет работать освобождение от НДС в системе food banking

Что конкретно означает освобождение НДС для участников системы Food banking? Речь идет о полном увольнении или только об отдельных операциях по передаче продуктов?

- Освобождение от НДС в системе деятельности Банков продовольствия значит не полное освобождение бизнеса от уплаты НДС в целом, а конкретно освобождение от налогообложения операций по безвозмездной передаче пищевых товаров банкам продовольствия.

То есть если производитель, супермаркет или другой бизнес передает продукты банку продовольствия для дальнейшей помощи людям, такая передача не считается продажей и не создает дополнительных НДС-обязательств. Бизнес не платит НДС за переданные товары и не несет налоговую нагрузку из-за благотворительного донорства пищи.

На какие категории товаров будет распространяться льгота - только продукты питания с коротким сроком годности или перечень шире?

– Фактически закон делает банкинг продовольствия "налогово нейтральным": компании могут передавать продукты на благотворительность без риска двойных расходов или штрафов. Это особенно важно для продукции с коротким сроком годности, которую раньше часто было дешевле утилизировать, чем официально передать в помощь.

Кроме НДС-льготы, закон также предусматривает возможность учета стоимости переданных продуктов и расходов на логистику, упаковку и транспортировку в расходах предприятия, а для малого бизнеса - дополнительные стимулы и упрощения.

Льгота распространяется не только на продукты питания с коротким сроком годности, а на более широкий перечень товаров, которые могут передаваться через систему банков продовольствия.

Речь идет о бесплатной передаче:

пищевых продуктов;

средств гигиены;

средств первой медицинской помощи

В то же время, закон четко определяет категории товаров, которые не могут передаваться через банки продовольствия. Среди них:

алкогольные и слабоалкогольные напитки;

табачные изделия;

продукция с запрещенными или ограниченными ингредиентами;

товары с признаками порчи или заражения.

Таким образом, закон создает механизм безопасного и контролируемого донорства, позволяющий избавлять качественную продукцию от утилизации и направлять ее людям, нуждающимся в помощи.

Будет ли ограничение по объемам или условиям передачи продукции через Food bank-организации?

- Закон не устанавливает жестких ограничений по максимальным объемам передачи продукции через систему банков продовольствия, однако определяет четкие условия и правила такой передачи.

Передаваться могут только безопасные для потребления продукты, которые невозможно реализовать до истечения срока годности, но имеющие достаточный запас времени для доставки людям.

Для крупных торговых сетей площадью более 400 кв. предусмотрен минимальный объем передачи — не менее 60% пригодной для потребления продукции (опыт Франции), которая иначе подлежала бы утилизации. При этом конкретные механизмы, графики и логистика согласуются между бизнесом и банком продовольствия индивидуально.

Закон также учитывает реальные условия работы бизнеса: передача может быть временно приостановлена из-за ремонта, закрытия магазина, военных рисков, воздушных тревог или перебоев с электроэнергией.

Какие штрафы предусмотрены для ритейла за уничтожение пригодных продуктов

Какой механизм контроля планируется во избежание злоупотреблений или перепродажи продукции, переданной в качестве благотворительной помощи?

– Для предотвращения злоупотреблений или перепродажи благотворительной продукции закон предусматривает систему государственного контроля, цифрового учета и прослеживаемости передач.

Все операции в системе банков продовольствия должны фиксироваться через единую электронную платформу, позволяющую отслеживать движение продукции от бизнеса до банка продовольствия и последующего распределения помощи. Это создает прозрачный механизм учета и сводит к минимуму риски нецелевого использования товаров.

Координацию выполнения закона будет осуществлять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Отдельные функции контроля также будет Госпродпотребслужба — по безопасности пищевых продуктов.

Предусматривает ли законопроект штрафы за нарушение правил Food banking и по какому принципу они будут рассчитываться?

- Да, законопроект предусматривает систему административной ответственности за нарушение правил работы в системе банков продовольствия.

Штрафы будут рассчитываться преимущественно в привязке к минимальной заработной плате, а в отдельных случаях – к не облагаемому налогом минимуму доходов граждан. Такой подход позволяет автоматически адаптировать размер санкций к экономической ситуации и масштабу бизнеса.

В частности, предусмотрены штрафы за:

отказ заключать договор с банком продовольствия;

передачу меньших объемов продукции, чем определено законом;

умышленное уничтожение пригодных для потребления пищевых продуктов;

невнесение или подлог данных в единой электронной системе.

Как новая модель food banking изменит логистику благотворительной передачи продуктов

В чем главная экономическая выгода для ритейла и изготовителей от участия в системе Food banking?

- Главная экономическая выгода для ритейла и производителей состоит в том, что продукция, ранее становившаяся затратами на утилизацию, сможет превращаться в социальную помощь без дополнительной налоговой нагрузки.

После внедрения системы банков продовольствия бизнес получает сразу несколько практических преимуществ:

возможность передавать непроданную, но безопасную продукцию без НДС-начислений;

уменьшение расходов на утилизацию пищевых и твердых бытовых отходов;

возможностью включения в расходы, связанные с подготовкой и логистикой донорства (упаковка, перевозка, хранение), в размере до 0,5% от дохода от реализации товаров за предыдущий год;

дополнительные муниципальные стимулы для систематических доноров; юридическая защита добросовестного донора по принципу "Доброго самаритянина".

Что известно о food banking

Ежегодно Украина производит около 3 млн тонн пищевых отходов, несмотря на то, что значительная часть этой пищи еще пригодна к потреблению. В то же время миллионы украинцев нуждаются в гуманитарной и продовольственной поддержке.

Именно поэтому был разработан законопроект, предусматривающий, что в Украине могут появиться сети банков продовольствия (food banking). За передачу продуктов, в которых истекает срок годности, торговые сети будут получать льготы. За утилизацию пищи в случаях, когда была возможность передать ее на нужды людей, будут предусмотрены штрафы.