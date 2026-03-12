Запланована подія 2

Из супермаркетов может исчезнуть уцененная еда: куда будут передавать продукты

супермаркет покупатель
Продукты с коротким сроком годности могут передаваться на благотворительность вместо утилизации. Фото: unsplash

В Украине могут появиться сети банков продовольствия food banking. За передачу продуктов, в которых истекает срок годности, торговые сети будут получать льготы. За утилизацию пищи в случаях, когда была возможность передать ее на нужды людей, будет предусмотрен штраф. Законопроект будет предложен для обсуждения стейкхолдерами уже в начале апреля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на председателя правления Украинской федерации банков продовольствия (УФБП) Дмитрия Шкрабатовского.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Украинская федерация банков продовольствия (УФБП) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предлагают ввести определенные льготы для производителей и торговых сетей, которые будут передавать на благотворительные цели продукты, у которых истекает срок годности.

"Это мировая практика, которая позволяет спасать продукты, которые еще безопасны для употребления, но уже не могут стоять на полках магазинов. Дополнительно мы предлагаем ввести штрафы за утилизацию еды в тех случаях, когда была возможность передать ее на нужды людей", – пояснил Шкрабатовский.

По словам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, сейчас эти инициативы приняты в работу. Они будут проработаны профильными департаментами, другими органами исполнительной власти, а в начале апреля законопроект предложат для обсуждения всеми стейкхолдерами.

Что известно о food banking

Каждый год Украина производит около 3 млн пищевых отходов – несмотря на то, что значительная часть этой пищи еще пригодна к потреблению. В то же время миллионы украинцев нуждаются в гуманитарной и продовольственной поддержке.

Законопроект предусматривает развитие в Украине системы банков продовольствия – механизма, позволяющего передавать пригодные к потреблению продукты питания от производителей и ритейла благотворительным организациям вместо их утилизации. Такая модель уже много лет успешно работает в странах ЕС и США.

Напомним, в Украине сформирована законодательная база для защиты географических указаний в сферах пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции, вин и спиртных напитков.

Автор:
Ольга Сичь