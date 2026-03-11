Украина адаптирует систему географических указаний к стандартам ЕС

Украина продолжает гармонизировать область географических указаний пищевых продуктов, вин и спиртных напитков с правилами Европейского Союза. Об этом шла речь во время 9-го заседания Подкомитета Украина – ЕС по географическим указаниям, в котором принял участие заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В ходе встречи стороны обсудили развитие законодательства и политик в этой сфере, вопросы применения и защиты географических указаний, а также дальнейшие общие шаги Украины и ЕС.

По словам Высоцкого, в Украине уже сформирована законодательная база по защите географических указаний в сферах пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции, вин и спиртных напитков. Параллельно завершается разработка подзаконных актов, необходимых для полноценного функционирования системы.

"Географические указания для Украины - это не формальности, а инструмент развития. Они позволяют защищать уникальные украинские продукты, развивать сильные региональные бренды и открывать для них путь к европейскому рынку. Суть этих изменений - в понятных правилах, которые работают для производителя, усиливают доверие к продукту и помогают потребителю лучше ориентироваться на рынке", - отметил он.

Украинские производители уже начали адаптироваться к новым правилам. В частности, они отказываются от использования названия сыра "фета", защищенного географическим указанием в ЕС, и переходят на новые коммерческие названия.

В то же время, продукция со старой маркировкой еще может оставаться в продаже, но только как остатки товаров, произведенных до 1 января 2026 года. В таких случаях предусмотрена специальная маркировка с указанием даты производства, а контроль за обращением осуществляют государственные органы.

В Минэкономики также создана экспертная комиссия, которая согласовывает спецификации продукции — документы, определяющие ее уникальные характеристики, связь с определенной территорией и право на использование географического указания.

Система открывает новые возможности для региональных производителей. Среди примеров – развитие продукции с географическим указанием "Мед Закарпатья". Параллельно идет работа над новыми такими продуктами, в частности в Закарпатье и Одесщине.

По итогам заседания стороны подчеркнули, что развитие системы географических указаний является не только техническим вопросом, но и важным инструментом поддержки региональных производителей и продвижения украинских продуктов на рынок ЕС.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине начал действовать обновленный закон "О винограде, вине и продуктах виноградарства". Новые правила предусматривают перезагрузку всей индустрии по европейскому образцу.