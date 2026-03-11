- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна адаптує систему географічних зазначень до стандартів ЄС
Україна продовжує гармонізувати сферу географічних зазначень харчових продуктів, вин та спиртних напоїв із правилами Європейського Союзу. Про це йшлося під час 9-го засідання Підкомітету Україна – ЄС з географічних зазначень, у якому взяв участь заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Під час зустрічі сторони обговорили розвиток законодавства та політик у цій сфері, питання застосування і захисту географічних зазначень, а також подальші спільні кроки України та ЄС.
За словами Висоцького, в Україні вже сформована законодавча база для захисту географічних зазначень у сферах харчових продуктів, сільськогосподарської продукції, вин і спиртних напоїв. Паралельно завершується розробка підзаконних актів, необхідних для повноцінного функціонування системи.
"Географічні зазначення для України – це не формальності, а інструмент розвитку. Вони дають змогу захищати унікальні українські продукти, розвивати сильні регіональні бренди і відкривати для них шлях до європейського ринку. Суть цих змін – у зрозумілих правилах, які працюють для виробника, підсилюють довіру до продукту і допомагають споживачу краще орієнтуватися на ринку", — зазначив він.
Українські виробники вже почали адаптуватися до нових правил. Зокрема, вони відмовляються від використання назви сиру "фета", яка є захищеним географічним зазначенням у ЄС, і переходять на нові комерційні назви.
Водночас продукція зі старим маркуванням ще може залишатися в продажу, але лише як залишки товарів, вироблених до 1 січня 2026 року. У таких випадках передбачене спеціальне маркування із зазначенням дати виробництва, а контроль за обігом здійснюють державні органи.
У Мінекономіки також створено експертну комісію, яка погоджуватиме специфікації продукції — документи, що визначають її унікальні характеристики, зв’язок із певною територією та право на використання географічного зазначення.
Система вже відкриває нові можливості для регіональних виробників. Серед прикладів — розвиток продукції з географічним зазначенням "Мед Закарпаття". Паралельно триває робота над новими такими продуктами, зокрема на Закарпатті та Одещині.
За підсумками засідання сторони наголосили, що розвиток системи географічних зазначень є не лише технічним питанням, а важливим інструментом підтримки регіональних виробників і просування українських продуктів на ринок ЄС.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні почав діяти оновлений закон "Про виноград, вино та продукти виноградарства". Нові правила передбачають перезавантаження всієї індустрії за європейським зразком.