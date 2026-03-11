Україна адаптує систему географічних зазначень до стандартів ЄС

Україна продовжує гармонізувати сферу географічних зазначень харчових продуктів, вин та спиртних напоїв із правилами Європейського Союзу. Про це йшлося під час 9-го засідання Підкомітету Україна – ЄС з географічних зазначень, у якому взяв участь заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток законодавства та політик у цій сфері, питання застосування і захисту географічних зазначень, а також подальші спільні кроки України та ЄС.

За словами Висоцького, в Україні вже сформована законодавча база для захисту географічних зазначень у сферах харчових продуктів, сільськогосподарської продукції, вин і спиртних напоїв. Паралельно завершується розробка підзаконних актів, необхідних для повноцінного функціонування системи.

"Географічні зазначення для України – це не формальності, а інструмент розвитку. Вони дають змогу захищати унікальні українські продукти, розвивати сильні регіональні бренди і відкривати для них шлях до європейського ринку. Суть цих змін – у зрозумілих правилах, які працюють для виробника, підсилюють довіру до продукту і допомагають споживачу краще орієнтуватися на ринку", — зазначив він.

Українські виробники вже почали адаптуватися до нових правил. Зокрема, вони відмовляються від використання назви сиру "фета", яка є захищеним географічним зазначенням у ЄС, і переходять на нові комерційні назви.

Водночас продукція зі старим маркуванням ще може залишатися в продажу, але лише як залишки товарів, вироблених до 1 січня 2026 року. У таких випадках передбачене спеціальне маркування із зазначенням дати виробництва, а контроль за обігом здійснюють державні органи.

У Мінекономіки також створено експертну комісію, яка погоджуватиме специфікації продукції — документи, що визначають її унікальні характеристики, зв’язок із певною територією та право на використання географічного зазначення.

Система вже відкриває нові можливості для регіональних виробників. Серед прикладів — розвиток продукції з географічним зазначенням "Мед Закарпаття". Паралельно триває робота над новими такими продуктами, зокрема на Закарпатті та Одещині.

За підсумками засідання сторони наголосили, що розвиток системи географічних зазначень є не лише технічним питанням, а важливим інструментом підтримки регіональних виробників і просування українських продуктів на ринок ЄС.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні почав діяти оновлений закон "Про виноград, вино та продукти виноградарства". Нові правила передбачають перезавантаження всієї індустрії за європейським зразком.