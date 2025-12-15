З 1 січня 2026 року набуває чинності новий закон про вино і виноградарство: що зміниться

З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти оновлений закон "Про виноград, вино та продукти виноградарства". Нові правила передбачають перезавантаження всієї індустрії за європейським зразком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Головна мета — зробити так, щоб українське вино було впізнаваним у світі, а споживач завжди був упевнений у тому, що купує.

Ключові нововведення

По-перше, Україна запроваджує захист географічних зазначень. Це означає, що назви вин тепер будуть пов’язані з конкретними регіонами та їхніми унікальними традиціями. Наприклад, вино з певного схилу Одещини чи Закарпаття матиме особливий статус, який ніхто інший не зможе використовувати.

По-друге, з’явиться Виноградарсько-виноробний реєстр. Це єдина державна база даних, де буде зафіксований кожен виробник та кожна ділянка винограднику. Це допоможе зробити шлях вина від лози до пляшки повністю прозорим.

По-третє, оновлюються вимоги до якості та класифікації. Правила маркування стануть чіткішими, щоб покупець міг легко зрозуміти, яке вино він обирає та звідки воно походить.

Можливості для бізнесу

Захист регіональних назв допоможе розвивати локальні бренди. Це шанс для малих та середніх виноробень стати відомими не лише в Україні, а й на міжнародних ринках. Коли назва регіону стає знаком якості, це підвищує впізнаваність і зміцнює позиції українського продукту поруч із винами з усього світу.

Хто контролюватиме якість?

Головним вартовим безпечності та якості залишається Держпродспоживслужба. Саме цей орган стежитиме за тим, щоб виробники дотримувалися нових правил, а механізми захисту географічних назв працювали бездоганно. Таким чином, держава гарантує, що нові правила — це не просто папір, а реальний інструмент захисту прав споживачів та чесних виноробів.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада України прийняла закон"Про виноград та продукти виноградарства" (№ 9139), який спрямований на узгодження українського законодавства з міжнародними стандартами у сфері виробництва виноградарських і виноробних продуктів.