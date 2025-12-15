Запланована подія 2

С 1 января 2026 года вступает в силу новый закон о вине и виноградарстве: что изменится для виноделов

С 1 января 2026 года в Украине начнет действовать обновленный закон "О винограде, вине и продуктах виноградарства". Новые правила предусматривают перезагрузку всей индустрии по европейскому образцу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Главная цель — сделать так, чтобы украинское вино было узнаваемым в мире, а потребитель всегда был уверен в том, что покупает.

Ключевые нововведения

Во-первых, Украина вводит защиту географических указаний. Это означает, что названия вин будут теперь связаны с конкретными регионами и их уникальными традициями. Например, вино с определенного склона Одесщины или Закарпатья будет иметь особый статус, который никто другой не сможет использовать.

Во-вторых, появится Виноградарско-винодельческий реестр. Это единственная государственная база данных, где будет зафиксирован каждый изготовитель и каждый участок виноградника. Это поможет сделать путь вина от лозы к бутылке полностью прозрачным.

В-третьих, обновляются требования к качеству и классификации. Правила маркировки станут более четкими, чтобы покупатель мог легко понять, какое вино он выбирает и откуда оно происходит.

Возможности для бизнеса

Защита региональных заглавий поможет развивать локальные бренды. Это шанс для малых и средних виноделий стать известны не только в Украине, но и на международных рынках. Когда название региона становится знаком качества, это повышает узнаваемость и укрепляет позиции украинского продукта рядом с винами со всего мира.

Кто будет контролировать качество?

Главным стражем безопасности и качества остается Госпотребслужба. Именно этот орган будет следить за тем, чтобы производители соблюдали новые правила, а механизмы защиты географических названий работали безупречно. Таким образом государство гарантирует, что новые правила — это не просто бумага, а реальный инструмент защиты прав потребителей и честных виноделов.

Напомним, в августе Верховная Рада Украины приняла закон " О винограде и продуктах виноградарства " (№9139), который направлен на согласование украинского законодательства с международными стандартами в сфере производства виноградарских и винодельческих продуктов.

Автор:
Татьяна Ковальчук