Чому українське вино не може коштувати 70 гривень

Експерти винного бренду Villa UA пояснюють.

Вино — це не просто напій, це одна зі складових місцевої культури та традицій. Поціновувачі цього напою цінують його аромат, що повільно та поступово розкривається, а також унікальні нотки смаку, що залежать від конкретного врожаю, який був використаний для його виготовлення. Інколи один келих вина може вдало доповнити святкову вечерю, ще краще розкриваючи смак основних страв.

Якісне вино — це результат кропіткої праці великої кількості людей: від виноградарів та технологів до логістів та дизайнерів.

1. Собівартість винограду

Якісний виноград для виноробства — це не той, що вирощується для їжі. Це спеціальні сорти, які потребують догляду, обробки від хвороб, правильного збору вручну та обмеженого врожаю з гектара. Тільки витрати на вирощування винограду вже перевищують 25–35 грн за літр майбутнього вина. І це без переробки, тари та податків.

2. Виноробство — це технологія і час

Процес бродіння, витримки, фільтрації, стабілізації — це не проста операція. Хороше вино не виготовляється за три дні. Воно дозріває. Іноді — в бочках, іноді — в резервуарах. Все це вимагає обладнання, фахівців і часу.

3. Тара, упаковка, логістика

Скляна пляшка, корок (або гвинтова пробка), етикетка, акцизна марка, коробка для транспортування, доставка — усе це додає ще щонайменше 30–40 грн до вартості одиниці продукції.

4. Податки і акциз

Виробництво алкоголю в Україні обкладається чималими податками — ПДВ, акцизний збір, ліцензії на виробництво та реалізацію. Вартість лише акцизної марки складає кілька гривень, а сума податків може сягати 20–30% від загальної ціни.

5. Маркетинг та роздрібна націнка

Щоб продукт потрапив у супермаркет або магазин, винороб сплачує маркетингові збори, бере участь у акціях, а також залишає частину доходу ритейлеру. Часто — це ще 30–50% від ціни на полиці.

Тож що ж це за вино за 70 грн?

Справжнє українське вино — це про якість, а не про демпінг.

Українські винороби вже довели, що можуть створювати продукцію, яка отримує нагороди на міжнародних конкурсах. Але справжнє вино не може коштувати дешевше пляшки води. Якщо ми хочемо , щоб на нашому столі стояв якісний продукт, нам слід розуміти: якість завжди має свою ціну.