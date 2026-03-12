Запланована подія 2

Із супермаркетів може зникнути уцінена їжа: куди передаватимуть продукти

супермаркет покупець
Продукти з коротким терміном придатності можуть передавати на благодійність замість утилізації. Фото: unsplash

В Україні можуть з'явитися мережі банків продовольства food banking. За передачу продуктів, у яких збігає термін придатності, торговельні мережі отримуватимуть пільги. За утилізацію їжі у випадках, коли була можливість передати її на потреби людей, буде передбачено штраф. Відповідний законопроєкт запропонують для обговорення стейкхолдерами вже на початку квітня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на голову правління Української федерації банків продовольства (УФБП) Дмитра Шкрабатовського.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства й УФБП підписали меморандум про співпрацю, в рамках якого пропонують запровадити певні пільги для виробників та торговельних мереж, які передаватимуть на благодійні цілі продукти, у яких спливає термін придатності. 

"Це світова практика, яка дозволяє рятувати продукти, які ще безпечні для вживання, але вже не можуть стояти на полицях магазинів. Додатково ми пропонуємо запровадити штрафи за утилізацію їжі в тих випадках, коли була можливість передати її на потреби людей", − пояснив Шкрабатовський.

За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, наразі ці ініціативи прийнято в роботу. Їх буде опрацьовано профільними департаментами, іншими органами виконавчої влади, а на початку квітня законопроєкт запропонують для обговорення всіма стейкхолдерами.

Що відомо про food banking

Щороку Україна продукує близько 3 млн харчових відходів − попри те, що значна частина цієї їжі ще придатна до споживання. Водночас мільйони українців потребують гуманітарної та продовольчої підтримки.

Законопроєкт передбачає розвиток в Україні системи банків продовольства − механізму, який дозволяє передавати придатні до споживання продукти харчування від виробників і ритейлу благодійним організаціям замість їхньої утилізації. Така модель вже багато років успішно працює у країнах ЄС та США.

Нагадаємо, в Україні сформували законодавчу базу для захисту географічних зазначень у сферах харчових продуктів, сільськогосподарської продукції, вин і спиртних напоїв. 

Автор:
Ольга Сич