Украинцы стали больше экономить на продуктах: как война изменила пищевые привычки

Полномасштабная война продолжает кардинально влиять на обыденные решения и пищевое поведение украинцев. Доля тех, кто экономит на продуктах, выросла до 72%. Украинцы сознательно отказываются от кондитерских изделий и снеков, но больше употребляют кофе и чая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования компании Gradus Research.

Рацион украинцев

По данным третьей волны исследования, влияние войны на пищевые привычки стало еще более ощутимым:

56% опрошенных отметили, что их рацион питания изменился под влиянием войны. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом;

для женщин и людей старше 55 лет особенно значимыми факторами, влияющими на регулярность питания и выбор продуктов, являются эмоциональное истощение и нарушение сна.

Бюджет на продукты сокращается

Несмотря на адаптацию к новой реальности, украинцы вынуждены усиливать экономию. Доля тех, кто снизил затраты на продукты, выросла с 67% до 72%.

Меньше всего сокращают бюджеты жители Киева и Западного региона, где уровень доходов выше. Наибольшую экономию показывают Восточный и Южный регионы.

Большинство респондентов заведомо ограничивают "эмоциональные" покупки: кондитерские изделия, снеки и деликатесы. При этом женщины чаще отказываются от сладкого (54%), а молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Категорий продуктов, на которых они пытаются экономить больше всего в 2025 году:

рыба и морепродукты – 52%;

кондитерские изделия (конфеты, печенье, торты и т.п.) - 51%;

мясо и мясные продукты - 47%;

алкогольные напитки – 37%;

молочные продукты (молоко, сыр и т.п.) - 26%.

Таким образом украинцы сознательно упрощают свое потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах.

Социолог Евгения Близнюк, основательница Gradus Research, отметила: "Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, обрести стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе".

Увеличилась доля украинцев, которые из-за стресса питаются нерегулярно. Кроме того, наши граждане стали больше употреблять кофе, чая и алкогольных напитков.



Напомним, осенью ситуация в молочной отрасли Украины несколько изменилась. С одной стороны, производители фиксируют рост спроса, с другой – цены на молочную продукцию начали снова расти .