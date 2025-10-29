Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,28

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы стали больше экономить на продуктах: как война изменила пищевые привычки

женщина, магазин, продукты
Война изменила пищевые привычки украинцев / Freepik

Полномасштабная война продолжает кардинально влиять на обыденные решения и пищевое поведение украинцев. Доля тех, кто экономит на продуктах, выросла до 72%. Украинцы сознательно отказываются от кондитерских изделий и снеков, но больше употребляют кофе и чая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования компании Gradus Research.

Рацион украинцев

По данным третьей волны исследования, влияние войны на пищевые привычки стало еще более ощутимым:

  • 56% опрошенных отметили, что их рацион питания изменился под влиянием войны. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом;
  • для женщин и людей старше 55 лет особенно значимыми факторами, влияющими на регулярность питания и выбор продуктов, являются эмоциональное истощение и нарушение сна.

Бюджет на продукты сокращается

Несмотря на адаптацию к новой реальности, украинцы вынуждены усиливать экономию. Доля тех, кто снизил затраты на продукты, выросла с 67% до 72%.

Меньше всего сокращают бюджеты жители Киева и Западного региона, где уровень доходов выше. Наибольшую экономию показывают Восточный и Южный регионы.

Большинство респондентов заведомо ограничивают "эмоциональные" покупки: кондитерские изделия, снеки и деликатесы. При этом женщины чаще отказываются от сладкого (54%), а молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Категорий продуктов, на которых они пытаются экономить больше всего в 2025 году:

  • рыба и морепродукты – 52%;
  • кондитерские изделия (конфеты, печенье, торты и т.п.) - 51%;
  • мясо и мясные продукты - 47%;
  • алкогольные напитки – 37%;
  • молочные продукты (молоко, сыр и т.п.) - 26%.
Фото 2 — Украинцы стали больше экономить на продуктах: как война изменила пищевые привычки

Таким образом украинцы сознательно упрощают свое потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах.

Социолог Евгения Близнюк, основательница Gradus Research, отметила: "Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, обрести стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе".

Увеличилась доля украинцев, которые из-за стресса питаются нерегулярно. Кроме того, наши граждане стали больше употреблять кофе, чая и алкогольных напитков.

Фото 3 — Украинцы стали больше экономить на продуктах: как война изменила пищевые привычки

Напомним, осенью ситуация в молочной отрасли Украины несколько изменилась. С одной стороны, производители фиксируют рост спроса, с другой – цены на молочную продукцию начали снова расти .

Автор:
Татьяна Ковальчук