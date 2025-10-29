Запланована подія 2

Українці стали більше економити на продуктах: як війна змінила харчові звички

Війна змінила харчові звички українців

Повномасштабна війна продовжує кардинально впливати на повсякденні рішення та харчову поведінку українців. Частка тих, хто економить на продуктах, зросла до 72%. Українці свідомо відмовляються від кондитерських виробів та снеків, але вживають більше кави та чаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження компанії Gradus Research.

Раціон українців

За даними третьої хвилі дослідження, вплив війни на харчові звички став ще відчутнішим:

  • 56% опитаних зазначили, що їхній раціон харчування змінився під впливом війни. Це на 7 процентних пунктів більше, ніж торік; 
  • для жінок та людей віком 55+ особливо значущими факторами, що впливають на регулярність харчування та вибір продуктів, є емоційне виснаження та порушення сну.

Бюджет на продукти скорочується

Попри адаптацію до нової реальності, українці вимушені посилювати економію. Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%.

Найменше скорочують бюджети мешканці Києва та Західного регіону, де рівень доходів є вищим. Найбільшу економію демонструють Східний та Південний регіони.

Більшість респондентів свідомо обмежують "емоційні" покупки: кондитерські вироби, снеки та делікатеси. При цьому жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), а молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).

Категорій продуктів, на яких вони намагаються економити найбільше у 2025 році:

  • риба та морепродукти — 52%; 
  • кондитерські вироби (цукерки, печиво, торти тощо) — 51%; 
  • м’ясо та м’ясні продукти — 47%; 
  • алкогольні напої — 37%; 
  • молочні продукти (молоко, сир тощо) — 26%.
Таким чином, українці свідомо спрощують своє споживання, зосереджуючись на базових продуктах.

Соціологиня Євгенія Близнюк, засновниця Gradus Research, зазначила: "Повномасштабна війна зробила харчування для українців не просто фізіологічною потребою, а частиною механізму виживання. Через їжу ми намагаємося впорядкувати життя, знайти стабільність і хоч якусь нормальність у щоденному стресі".

Збільшилася частка українців, які через стрес харчується нерегулярно. Крім того, наші громадяни стали більше вживати кави, чаю та алкогольних напоїв.

Нагадаємо, восени ситуація в молочній галузі України дещо змінилася. З одного боку, виробники фіксують зростання попиту, з іншого — ціни на молочну продукцію почали знову зростати.

