Большие супермаркеты в Украине обяжут раздавать продукты людям, а не утилизировать

В Украине внедрят систему food banking, согласно которой пищевые продукты из магазинов незадолго до истечения срока годности будут передавать социально уязвимым слоям населения. Передача продуктов станет обязательной для супермаркетов, площадь которых превышает 400 кв.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления Украинской федерации банков продовольствия Дмитрий Шкрабатовский во время круглого стола "Международные и европейские стандарты продовольственной безопасности и развитие системы банков продовольствия (food banking) в Украине", передает "Укринформ".

По его словам, в сеть, созданную в 2022 году, Украинской федерации банков продовольствия (УФБП) входят пять продовольственных банков и Национальный хаб. Ее партнерами в 23 регионах Украины 48 благотворительных организаций. К деятельности продовольственных банков привлечены более тысячи волонтеров. За это время передали людям более 4700 тонн продовольствия. Помощь от УФБП получили более 2 миллионов украинцев.

В то же время Шкрабатовский признал, что, несмотря на успешную деятельность федерации, до решения проблемы сохранения пищи в Украине еще далеко, ведь ежегодно утилизируется более 2 млн 700 тыс. тонн продовольствия.

председатель правления УФБП рассказал, что, опираясь на европейский опыт, в Украине разработали собственный законопроект о банках продовольствия, который определяет основные основы функционирования таких учреждений и их объединений, а также имплементирует европейские нормы по сокращению пищевых отходов, в частности, устанавливает обязанность супермаркетов площадью более нераспределенные, но пригодные к употреблению продукты питания, средства гигиены и бытовые товары.

"Наша цель – уменьшить объемы пищевых отходов на 50%. И принятие этого законопроекта позволит двигаться к достижению этой цели", - подчеркнул Шкрабатовский.

Он добавил, что у этой инициативы значительная поддержка со стороны украинцев. Так, по данным исследования социологической компании "Актив Групп", 86,9% граждан ее поддерживают.

Супермаркетам это может не понравиться

Глава Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек во время круглого стола на тему фудбенкинга отметил, что торговые сети могут быть против подобного принудительного нововведения.

"Если продукты еще можно использовать – их нужно передать людям. В Чехии это закреплено на уровне закона с 2018 года. Сетьм не нравился этот закон – они обратились в суд, но проиграли дело", – рассказал Славичек.

В настоящее время чешская организация фудбенкинга считается одной из наиболее развитых в Центральной Европе.

"У нас работает 15 региональных банков, один большой центральный хаб и 1150 общественных организаций сотрудничают с нами. В Чехии проживает 11 миллионов человек – 10% из них на грани бедности, по данным властей. Общественные организации говорят, что все 20% – а это 2 миллиона", – продолжает Славичек.

Чешская организация фудбенкинга поддержала в прошлом году более 400 тысяч человек, из которых 62% – это матери-одиночки или пожилые люди.

"17,4 тысяч тонн продуктов мы спасли и раздали. На 5 млн евро нас поддержали власти Чехии, а мы оказали поддержки на 31 млн", - говорит Славичек.

Что известно о food banking

Каждый год Украина производит около 3 млн пищевых отходов – несмотря на то, что значительная часть этой пищи еще пригодна к потреблению. В то же время миллионы украинцев нуждаются в гуманитарной и продовольственной поддержке.

Именно поэтому был разработан законопроект, предусматривающий, что в Украине могут появиться сети банков продовольствия (food banking ). За передачу продуктов, в которых истекает срок годности, торговые сети будут получать льготы. За утилизацию пищи в случаях, когда была возможность передать ее на нужды людей, будет предусмотрен штраф