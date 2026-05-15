Великі супермаркети в Україні зобов'яжуть роздавати продукти людям, а не утилізувати

В Україні запровадять систему food banking, за якою харчові продукти з магазинів незадовго до завершення терміну придатності передаватимуть соціально вразливим верствам населення. Передача продуктів стане обов’язковою для супермаркетів, площа яких перевищує 400 кв метрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Української федерації банків продовольства Дмитро Шкрабатовський під час круглого столу "Міжнародні та європейські стандарти продовольчої безпеки та розвиток системи банків продовольства (food banking) в Україні", передає "Укрінформ".

За його словами, до мережі, створеної у 2022 році, Української федерації банків продовольства (УФБП) входять п’ять продовольчих банків та Національний хаб. Її партнерами у 23 регіонах України є 48 благодійних організацій. До діяльності продовольчих банків залучені більш як тисяча волонтерів. За цей час передали людям понад 4700 тонн продовольства. Допомогу від УФБП отримали понад 2 мільйони українців.

Водночас Шкрабатовський визнав, що попри успішну діяльність федерації, до розв’язання проблеми збереження їжі в Україні іще далеко, адже щороку утилізується понад 2 млн 700 тис. тонн продовольства.

Голова правління УФБП розповів, що, спираючись на європейський досвід, в Україні розробили власний законопроєкт про банки продовольства, який визначає основні засади функціонування таких установ та їх об'єднань, а також імплементує європейські норми щодо скорочення харчових відходів, зокрема, встановлює обов’язок супермаркетів площею понад 400 м² співпрацювати з банками продовольства, передаючи їм нерозподілені, але ще придатні до вживання продукти харчування, засоби гігієни та побутові товари.

"Наша мета - зменшити обсяги харчових відходів на 50%. І ухвалення цього законопроєкту дозволить рухатися до досягнення цієї мети", - наголосив Шкрабатовський.

Він додав, що ця ініціатива має значну підтримку з боку українців. Так, за даними дослідження соціологічної компанії "Актив Груп" 86,9% громадян її підтримують.

Супермаркетам це може не сподобатися

Голова Чеської федерації продовольчих банків Алеш Славічек під час круглого столу на тему фудбенкінга зауважив, що торговельні мережі можуть бути проти подібного примусового нововведення

"Якщо продукти ще можна використати – їх треба передати людям. В Чехії це закріплено на рівні закону з 2018 року. Мережам не подобався цей закон – вони звернулися до суду, але програли справу", –розповів Славічек.

Нині чеська організація фудбенкінгу вважається однією з найбільш розвинутих в Центральній Європі.

"В нас працює 15 регіональних банків, один великий центральний хаб та 1150 громадських організацій співпрацюють з нами. В Чехії проживає 11 мільйонів людей – 10% з них на межі бідності, за даними влади. Громадські організації кажуть, що всі 20% – а це 2 мільйони", – продовжує Славічек.

Чеська організація фудбенкінгу підтримала в минулому році понад 400 тисяч людей, з яких 62% – це матері-одиначки або літні люди.

"17,4 тисячі тонн продуктів ми врятували та роздали. На 5 млн євро нас підтримала влада Чехії, а ми надали підтримки на 31 млн", – каже Славічек.

Що відомо про food banking

Щороку Україна продукує близько 3 млн харчових відходів − попри те, що значна частина цієї їжі ще придатна до споживання. Водночас мільйони українців потребують гуманітарної та продовольчої підтримки.

Саме тому розробили законопроєкт, який передбачає, що в Україні можуть з'явитися мережі банків продовольства (food banking). За передачу продуктів, у яких збігає термін придатності, торговельні мережі отримуватимуть пільги. За утилізацію їжі у випадках, коли була можливість передати її на потреби людей, буде передбачено штраф