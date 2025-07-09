Венгрия предлагает запустить трубопровод "Одесса-Броды", чтобы заменить российскую нефть

Венгерская нефтегазовая компания Mol, подвергающаяся критике за сохранение зависимости от российской нефти, считает доступ к украинскому нефтепроводу Одесса-Броды самым перспективным путем для диверсификации поставок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Заменить российскую нефть

В венгерской нефтяной компании рассматривают нефтепровод, который идет из портового города Одессы в город Броды Львовской области, лучшим вариантом диверсификации поставок, ведь тогда Mol могла бы получать сырье, доставляемое танкерами в украинский порт.

Нефть будет поставляться в Броду недалеко от украинско-польской границы, где украинский нефтепровод соединяется с южной веткой "Дружбы", через которую Венгрия продолжает получать российскую нефть.

"Одесский трубопровод даст доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому сообщению. Он послужит обеспечению безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине", – пояснил Сабольч Паль Сабо, старший вице-президент Mol по управлению цепочками снабжения.

Несмотря на то, что Венгрия получила исключение из нефтяного эмбарго ЕС в 2022 году, позволяющего ей импортировать российскую нефть, на Будапешт оказывается все большее давление из-за плана Евросоюза прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года.

Mol уже модернизирует свои перерабатывающие мощности, чтобы они могли работать с нефтью, которая будет поставляться не из России. По оценкам компании, это обойдется около $500 миллионов.

Ставка на Украину

Сейчас Одесса находится под постоянными ракетными обстрелами со стороны России, в то время как сам нефтепровод пока не функционирует и нуждается в значительных инвестициях. Кроме того, прибрежная зона Черного моря была плотно заминирована с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Реализация плана потребует также политических усилий со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного пророссийской позицией и сопротивлением санкциям против РФ. Он неоднократно призывал к прекращению поддержки Украины и блокирует евроинтеграцию Украины.

Впрочем, Mol призывает Европейский Союз и другие заинтересованные страны присоединиться к восстановлению нефтепровода. Компания также считает, что этот маршрут может стать альтернативой Сербии, с которой Венгрия строит трубопроводное соединение.

О MOL

MOL – крупнейший производитель углеводородов в Венгрии, имеющий около 1,300 нефтяных и газовых скважин. В 2024 году MOL обеспечивал 47% отечественной добычи нефти (около 600 тыс. тонн) и почти 90% отечественной добычи природного газа (около 1.5 млрд куб. м). Добыча нефти и газа MOL Group в настоящее время составляет около 39% общего объема добычи. В рамках своего международного портфеля MOL Group имеет активы разведки и добычи нефти и газа в девяти странах, из которых она ведет добычу в восьми странах.

Заметим, в сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижении соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию возобновилось по измененным контрактам. Прием сырья сейчас идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее.

Недавно нефтегазовая компания MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогиссамсона на западе Венгрии.