Нефтепровод "Дружба" после удара дронов возобновил работу: Венгрия снова транспортирует российскую нефть

Транспортировка нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба", которая была остановлена после удара украинских дронов по станции "Никольское" в Тамбовской области России, возобновлена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, российская нефть снова поступает в страну через нефтепровод "Дружба".

Глава венгерской дипломатии поблагодарил замминистра энергетики России за восстановление нефтепровода.

"Мы ожидаем, что Украина больше не будет совершать нападений на этот трубопровод, который критически важен для энергоснабжения нашей страны. Эта война — не наша война, оставьте нас в стороне!",- подчеркнул Сиярто.

Удары дронов остановили работу нефтепровода

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора.

Обвинение Венгрии и ответ Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот удар по возмутительным и неприемлемым, обвинив Брюссель и Киев в попытке втянуть его страну в войну. Также он пригрозил украинскому руководству, напомнив, что из Венгрии поступает электроэнергия в Украину.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на это заявление: "Петр, именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полной силы. угрозы - своим друзьям в Москве".

Европейская комиссия заявила, что удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.