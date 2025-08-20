Нафтопровід "Дружба" після удару дронів відновив роботу: Угорщина знову транспортує російську нафту

Транспортування нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба", яке було зупинене після удару українських дронів по станції "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії, відновлено.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, російська нафта знову надходить до країни через нафтопровід "Дружба".

Глава угорської дипломатії подякував заступнику міністра енергетики Росії за відновлення нафтопроводу.

"Ми очікуємо, що Україна більше не здійснюватиме нападів на цей трубопровід, який є критично важливим для енергопостачання нашої країни. Ця війна — не наша війна, залиште нас осторонь!",- наголосив Сіярто.

Удари дронів зупинили роботу нафтопроводу

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, у результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

Звинувачення Угорщини й відповідь України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей удар по є обурливим та неприйнятним, звинувативши Брюссель та Київ у намаганні втягнути його країну у війну. Також він пригрозив українському керівництву, нагадавши, що з Угорщини надходить електроенергія до України.

Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на цю заяву: "Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Попри це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві".

Натомість Європейська комісія заявила, що удар по російській інфраструктурі, який зупинив транзит нафти нафтопроводом "Дружба", не несе загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.