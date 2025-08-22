Українські військові знову вдарили по нафтопроводу "Дружба": горить станція у Брянській області (ВІДЕО)

Українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що у Брянській області Росії. Станція транспортує нафту для двох нафтопроводів, один з яких - "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

Він розповів, що станцію атакували бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Також "Мадяр" анонсував подальші візити до об'єктів російської нафтопереробки.

"Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується", — написав Бровді.

Нафтоперекачувальна станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба", що належить російській компанії "Транснефтепродукт".

Удари дронів по нафтопроводу

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

Унаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей удар є обурливим та неприйнятним, звинувативши Брюссель та Київ у намаганні втягнути його країну у війну. Також він пригрозив українському керівництву, нагадавши, що з Угорщини надходить електроенергія до України.

19 серпня Сіярто дякував Павлу Сорокіну, заступнику міністра енергетики Росії, за швидку ліквідацію пошкоджень, спричинених атакою і висловив сподівання, що Україна більше не здійснюватиме нападів на трубопровід, зазначивши, що ця війна — не війна Угорщини.

Натомість Європейська комісія заявила, що удар по російській інфраструктурі, який зупинив транзит нафти нафтопроводом "Дружба", не несе загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

У вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини.