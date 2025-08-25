Атака на нефтепровод "Дружба": Словакия угрожает оставить Украину без топлива

После ударов по нефтепроводу "Дружба" Словакия предупредила, что Украина рискует недополучить большой объем словацкого дизеля.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает Teraz.

По его словам, словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, использующий для работы российскую нефть, является крупным поставщиком нефтепродуктов для Украины и обеспечивает 10% ее ежемесячного потребления.

В частности, благодаря этому НПЗ Украина получает от Словакии дизельное горючее, а удары по нефтепроводу "Дружба" могут изменить ситуацию.

"Мы понимаем, как Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура тоже очень важна, тем более когда мы видим, что сама Украина вредит собственным интересам, потому что рискует не иметь достаточно горючего. Наш национальный интерес заключается в защите этих поставок, и поэтому мы также открыто общаемся с украинской стороной. И я буду продолжать делать это на европейском уровне".

Он добавил, что не хочет обострять ситуацию между Киевом и Братиславой и призвал к "прагматичному подходу".

Удары дронов по нефтепроводу

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот удар возмутительный и неприемлемый, обвинив Брюссель и Киев в попытке втянуть его страну в войну. Также он пригрозил украинскому руководству, напомнив, что из Венгрии поступает электроэнергия в Украину.

19 августа Сиярто благодарил Павла Сорокина, заместителя министра энергетики России, за скорую ликвидацию повреждений, вызванных атакой, и выразил надежду, что Украина больше не будет совершать нападения на трубопровод, отметив, что эта война — не война Венгрии.

Европейская комиссия заявила, что удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.

22 августа украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", что в Брянской области России. Станция транспортирует нефть для двух нефтепроводов, один из которых – "Дружба". На возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, по предварительным оценкам, потребуется не менее 5-6 дней.