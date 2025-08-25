В Венгрии возмутились из-за шутки Зеленского о нефтепроводе "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что существование нефтепровода "Дружба" зависит от позиции Венгрии. В Будапеште восприняли это заявление как угрозу.

Об этом пишет Delo.ua.

Зеленский пошутил о нефтепроводе "Дружба"

Во время пресс-конференции Зеленского журналистка спросила у украинского президента, появилось ли у Украины больше рычагов влияния на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после ударов по нефтепроводу "Дружба".

Зеленский, улыбнувшись, ответил на этот вопрос игрой слов, намекнув на удары по трубопроводу, которым российская нефть поставляется в Венгрию.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование Дружбы зависит от позиции Венгрии", - заявил президент Украины.

В Венгрии расценили шутку Зеленского как угрозу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил об "угрозах" в адрес его страны со стороны Зеленского после его шутки.

"Владимир Зеленский использовал государственный праздник Украины для грубой угрозы в адрес Венгрии. Венгрия решительно исключает угрозы украинского президента", — написал Сиярто.

Дипломат обвинил Украину в "серьезной атаке на безопасность венгерского энергоснабжения". По словам Сиярто, атаки на энергетическую безопасность в Будапеште толкуются как "атаки на суверенитет".

"Война, в которой у нас нет ничего общего, не является законным оправданием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и прекратить ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность", - заявил Сиярто.

Станьте независимыми от России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на заявления своего венгерского коллеги о президенте Украины и нефтепроводе "Дружба" посоветовал Будапешту диверсифицировать поставки энергоресурсов и стать независимыми от России, как и остальная Европа.

"Я отвечу в венгерском стиле. Не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он добавил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках ее руководства.

Удары дронов по нефтепроводу

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот удар возмутительный и неприемлемый, обвинив Брюссель и Киев в попытке втянуть его страну в войну. Также он пригрозил украинскому руководству, напомнив, что из Венгрии поступает электроэнергия в Украину.

19 августа Сиярто благодарил Павла Сорокина, заместителя министра энергетики России, за скорую ликвидацию повреждений, вызванных атакой, и выразил надежду, что Украина больше не будет совершать нападения на трубопровод, отметив, что эта война — не война Венгрии.

Европейская комиссия заявила, что удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.

22 августа украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области России. Станция транспортирует нефть для двух нефтепроводов, один из которых – "Дружба". На возобновление поставок российской нефти в Венгрию, по предварительным оценкам, потребуется не менее 5-6 дней.